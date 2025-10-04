Bon Jovi : Son club de Nashville est à vendre... pour 130 millions de dollars !

Le club avait ouvert en juin 2024 !

Le Nashville de JBJ, situé sur la célèbre Broadway Street de Nashville, est officiellement à vendre pour la somme vertigineuse de 130 millions de dollars. L’annonce a été partagée ce mercredi par l’agence immobilière Surmount sur Facebook, confirmant la mise sur le marché de ce lieu devenu emblématique du Lower Broadway.

Ouvert en juin 2024, le JBJ’s est un véritable temple du rock sur cinq étages, totalisant environ 3 400 pieds carrés. Il s’agit de l’une des plus grandes salles du quartier, un lieu à la hauteur de la légende Bon Jovi. Avec huit bars, trois scènes et deux toits, le club abrite notamment le bar sur le toit le plus haut de Broadway, un atout de taille pour les amateurs de musique live et de vues imprenables sur la ville.

Mais le JBJ’s n’est pas qu’un simple bar : le bâtiment comprend également un salon de tatouage, un taureau mécanique et un salon avec écran géant pour suivre les matchs de la NFL. Les visiteurs peuvent y profiter de restaurants et bars ouverts toute la journée, dans une ambiance unique mêlant esprit rock et convivialité. Chaque étage du club rend hommage à l’artiste à travers une décoration riche en souvenirs de Bon Jovi, plongeant les fans dans l’univers du groupe dès l’entrée.

Lors de la grande ouverture, Jon Bon Jovi avait offert aux chanceux présents un set surprise, marquant sa plus longue performance depuis la fin de la tournée 2022 et surtout depuis son opération des cordes vocales. Un moment fort, empreint d’émotion et de nostalgie, pour ce lieu désormais mis en vente.

Reste à savoir qui sera prêt à débourser les 130 millions de dollars pour s’offrir ce bijou rock au cœur de Nashville. Une chose est sûre : le JBJ’s restera dans l’histoire comme un symbole du retour en force du chanteur et de son empreinte sur la scène musicale américaine.