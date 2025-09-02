Bon Jovi tease l'édition légendaire de "Forever" : découvrez deux morceaux inédits, dont un avec Bruce Springsteen

Duo avec Bruce Springsteen, morceaux inédits, album totalement revisité : Bon Jovi voit les choses en grand pour son édition légendaire de "Forever".

En juin 2024, Jon Bon Jovi et son groupe dévoilaient leur seizième album studio nommé "Forever". Un projet de douze titres, bien compact, avec le retour de la talk box sur le morceau "Living Proof" par exemple, et qui a été très bien reçu dans les charts : numéro 2 du Billboard Rock & Alternative aux USA, et de très bonnes places dans presque tous les pays d'Europe. Suffisant pour donner aux artistes l'envie de rééditer ce disque, en y mettant plein de versions complètement remaniées, et même un duo avec Bruce Springsteen !

Le 24 octobre, Bon Jovi va donc dévoiler la "Legendary Edition" de l'album "Forever". A cette occasion, le projet va être totalement remanié avec cette fois 14 titres, dont la plupart vont être revisités avec de nouveaux artistes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le casting des invités est impressionnant : The War and Treaty, Avril Lavigne, Robbie Williams, Joe Elliott, Jason Isbell, James Bay, Ryan Tedder, Lainey Wilson, Marcus King, Carin Leon mais aussi... Bruce Springsteen ! "The Boss" est en effet présent sur la nouvelle version du titre "Hollow Man", le morceau qui était initialement en clôture de l'album.

Un titre évocateur et assez intimiste sur lequel on ressent bien l'influence de Bruce Springsteen avec sa voix reconnaissable entre mille, mais aussi quelques notes d'harmonica, forcément. Un second extrait de cette édition légendaire a également été dévoilé : il s'agit de "Red, White and Jersey", un morceau qui est beaucoup plus énergique que le précédent, et qui lui est pour le coup un titre totalement inédit qui sera placé tout au début de la tracklist.

On a hâte de voir à quoi va ressembler le reste du projet, et vous ?