Tame Impala dévoile deux concerts en France !

Rendez-vous le 10 avril à la LDLC Arena et le 3 Mai à l'Accor Arena !

C’est une annonce qui va faire vibrer les fans de rock psychédélique : Kevin Parker, alias Tame Impala, signe enfin son grand retour en France pour deux concerts exclusifs en 2026 ! Le génie australien donnera rendez-vous à son public le 10 avril à La LDLC Arena de Lyon et le 3 mai à l’Accor Arena de Paris.

Huit ans après ses dernières dates en salle dans l’Hexagone et quatre ans après sa prestation remarquée à Rock en Seine, Tame Impala revient sur scène pour présenter Deadbeat, son très attendu cinquième album studio, dont la sortie est prévue pour le 17 octobre 2025. Un projet que les fans espèrent déjà aussi expérimental qu’introspectif, fidèle à l’univers riche et planant du musicien australien.

Avec son mélange unique de sonorités envoûtantes, de mélodies hypnotiques et de visuels immersifs, Tame Impala promet une expérience psychédélique unique à vivre absolument en live. Ces deux dates françaises s’annoncent déjà comme des moments forts de sa nouvelle tournée mondiale — une occasion rare de plonger dans les rêves sonores d’un artiste qui continue de redéfinir les frontières du rock moderne.

Alors, préparez-vous : le retour de Tame Impala en France sera inoubliable.