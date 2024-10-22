Skunk Anansie donnera deux concerts en France en 2025

Les brtianniques vont faire un passage par Lyon et Paris dès l'année prochaine.

Skunk Anansie part en tournée

Dans le paysage des groupes de rock, nombreux sont les artistes à avoir adopté des looks très extravagants afin de marquer les esprits, que ce soit Aerosmith, Kiss, ou encore Slipknot plus récemment. Skunk Anansie, le groupe de rock alternatif londonien culte des années 90, a bien réussi à imposer son identité visuelle, autour du look très étonnant de leur frontwoman, Skin (Deborah Dyer). Avec leurs 6 albums, ils ont également réussis à construire leur identité musicale, qui mélange un peu toutes les influences : punk, metal, funk, avec un vrai côté provocateur. Tout ce qu'il faut pour nous plaire ! Depuis leur reformation en 2009, ils multiplient les tournées, et ils en donneront encore une en 2025, pendant laquelle ils passeront en France.

De passage à Paris et Lyon

Ce n'est pas tous les jours qu'un groupe culte du rock alternatif des années 90 fait un passage en France alors forcément, quand ça a lieu, c'est un petit événement. La dernière fois que Skunk Anansie est venu jouer en France, c'était en mars 2022, au Casino de Paris, avec un show très visuel mais aussi très énergique.

On espère qu'il en sera de même pour les deux dates françaises de leur tournée de 2025. Le groupe passera d'abord à Lyon, pour un show programmé au Transbordeur le 6 mars. Puis à Paris, le 26 mars, mais cette fois, ils ont visé un peu plus haut que le Casino de Paris, en bookant carrément l'Olympia et ses presque 2000 places disponibles.

Les préventes seront ouvertes à partir du jeudi 24 octobre à 10h, et la vente officielle, elle, débutera le vendredi 25, à la même heure que la veille. Pour surveiller tout ça, c'est par ici que ça se passe !