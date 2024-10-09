Colours In The Street bientôt en concert à La Cigale !

Le groupe français de pop rock sera en concert à Paris le 21 novembre 2024.

Colours In The Street ambassadeurs du pop-rock français

Les groupes de pop ou de rock français qui connaissent un joli succès, en France ou à l'international ne sont plus si nombreux. Alors forcément, quand un groupe de jeunes artistes commence à faire parler d'eux, Virgin Radio est sur le coup ! Colours In The Street, ce sont 4 musiciens, qui sévissent sur les ondes depuis presque quinze ans désormais. Ensemble, Alexandre Poussart (chant, piano, guitare), Noé Russeil (basse), Lucien Saurin (guitare) et Pierre-Elie Abergel (batterie) ont déjà 5 projets à leur actif, dont 3 albums (le dernier en date, "Let's Talk", est sorti en 2023). Après avoir réussi à s'exporter à l'étranger (Corée du Sud, Argentine), les voilà de retour en France pour enflammer La Cigale !

Colours In The Street à La Cigale en novembre 2024

Le groupe sera en concert dans la mythique salle parisienne de La Cigale, située dans le 18ème arrondissement, qui a déjà accueilli les plus grands noms de la musique : les Rita Mitsouko, Johnny Hallyday, Prince, David Bowie ou encore les Red Hot Chili Peppers. Colours In The Street se produira donc dans cette belle enceinte de presque 1000 places, le 21 novembre 2024, à 20h.

Chez Virgin Radio, on est fiers de vous annoncer qu'on est partenaires de l'événement. Des places pour le concert pourront d'ailleurs être gagnées sur nos réseaux sociaux, donc restez à l'affût, et rendez-vous le jeudi 21 novembre pour une soirée de folie ! Si vous préférez payer votre place plutôt que de tenter votre chance, c'est par ici que ça se passe.