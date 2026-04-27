"Michael" au sommet : Le biopic sur le Roi de la Pop brise tous les records au Box-Office !

Le film événement consacré à Michael Jackson vient de réaliser un démarrage historique, laissant la concurrence loin derrière. Entre émotion, tubes planétaires et une performance habitée de Jaafar Jackson, on vous dit tout sur ce raz-de-marée cinématographique.

Le Roi de la Pop a encore frappé, et c’est sur grand écran que la magie opère désormais. Le biopic "Michael", porté par l'incroyable Jaafar Jackson, vient d’envoyer une onde de choc monumentale à travers les salles mondiales. Avec un démarrage stratosphérique à 217,4 millions de dollars au box-office global dès son premier week-end, le long-métrage pulvérise absolument toutes les prévisions. Aux États-Unis, le film a déjà récolté 97 millions de dollars, signant par la même occasion le meilleur lancement de l'histoire pour un biopic musical.

En faisant tomber les records, "Michael" vient d’éclipser une autre icône de la musique : Freddie Mercury. Le film réalisé par Antoine Fuqua a balayé le score inaugural de "Bohemian Rhapsody", qui avait marqué les esprits en 2018. Fait marquant, c’est le même producteur, Graham King, qui est à l'origine de ce nouveau carton planétaire. En France, l’engouement est tout aussi électrique avec un premier jour historique pour le genre, captant 41 % des entrées totales. Ce démarrage dépasse même les chiffres records d’"Oppenheimer" dans nos contrées, prouvant que la ferveur autour du Moonwalk reste puissante auprès de toutes les générations.

Malgré des critiques presse parfois partagées, le public a tranché et semble conquis par ce grand spectacle sonore. Le récit se focalise sur l’ascension de la star jusqu’en 1988, privilégiant son génie créatif et ses performances scéniques hors du commun. On plonge avec délice dans les coulisses de la création de tubes mythiques comme "Thriller", confirmant que l’aura du King reste intacte plus de 16 ans après sa disparition. Le pari risqué d'un budget de 200 millions de dollars est déjà en passe d'être réussi, et certains experts voient déjà le film franchir la barre symbolique du milliard de dollars. "Michael" s’impose désormais comme le nouveau mètre étalon du cinéma musical, prêt à faire vibrer les multiplexes du monde entier.

Alors, prêts à retourner en salle pour une deuxième dose de légende ?

Aaron MAI