Un clip qui fait la part belle à la sororité et à la rage queer, comme vous vous en doutez.

Finie la courtoisie : avec « Macho Bullshit », Hawxx vient de lâcher une grenade incendiaire dans le paysage punk londonien. Dévoilé le 4 février 2026, ce nouveau clip est bien plus qu’une simple vidéo : c’est un manifeste politique qui annonce la couleur pour leur deuxième album prévu pour le printemps 2026, un opus qui promet de fusionner alt-metal, punk et musique traditionnelle grecque.

Il s'agit d'une véritable décharge de rage queer-féministe qui va directement à la gorge. Avec un refrain qui hurle « FUCK YOUR MACHO BULLSHIT FOREVER », le morceau se veut une libération cathartique pour toutes celles et ceux qui en ont assez des structures patriarcales. Le clip, réalisé par le studio Grainfreeze (connu pour son travail avec Noel Gallagher), met en scène une esthétique confrontationnelle et sauvage, invoquant une imagerie de « Valkyries » et de « sorcières » modernes qui refusent de rester silencieuses.

Alors qu'elles sont déjà reconnues pour leur engagement — notamment avec leur précédent titre « Resistance Is Justified » en soutien à la Palestine — ce nouveau visuel fait un focus sur l'énergie des mosh pits. Mais attention, chez Hawxx, on transforme l'agressivité en bienveillance : pour contrer la violence toxique, elles ont popularisé le « wall of friendship » (le mur de l'amitié). Dans la vidéo comme lors de leurs concerts, au moment où le beat tombe, les fans ne se rentrent pas dedans mais se lancent dans une vague de high fives collectifs!.

Au-delà de cette innovation sociale, la performance de la chanteuse et guitariste Anna Papadimitriou est excellente, habitée par une faim férale qui augure du très bon pour leur prochaine tournée européenne. Hawxx en 2026, c'est la preuve que le rock n'a pas besoin de muscles pour frapper fort, tant que l'intégrité révolutionnaire est au rendez-vous.