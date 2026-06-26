Deep Purple : L'histoire de "Bananas" un album polémique à cause de son nom

Quand Deep Purple sort son 17e album studio, Bananas, en 2003, le groupe légendaire du hard rock ne s’attend probablement pas à déclencher autant de réactions… avant même la sortie de la musique.

Quand Deep Purple sort son 17e album studio, Bananas, en 2003, le groupe légendaire du hard rock ne s’attend probablement pas à déclencher autant de réactions… avant même la sortie de la musique. Car oui, avant d’être jugé sur ses riffs et ses compositions, cet album a d’abord fait parler de lui pour une raison inattendue : son nom.

Un titre qui surprend même les fans

Après plus de 30 ans de carrière à l’époque, Deep Purple est déjà une institution du rock. Pourtant, l’annonce du titre Bananas laisse une partie du public perplexe. Certains fans s’interrogent : pourquoi un groupe aussi sérieux, connu pour des classiques comme Smoke on the Water, choisit-il un mot aussi léger, presque absurde ?

En réalité, le titre n’a rien d’un coup marketing improvisé. Il reflète une période particulière pour le groupe, marquée par des changements internes et une volonté de se réinventer.

Un album dans une période de transition

À ce moment-là, Deep Purple évolue avec sa formation dite “Mark VIII”, notamment avec le claviériste Don Airey qui remplace Jon Lord, figure historique du groupe. Cette nouvelle dynamique influence fortement la création de l’album.

Bananas est enregistré dans une ambiance plus libre, plus expérimentale par moments, même si le groupe reste fidèle à son ADN hard rock. Des titres comme House of Pain ou Silver Tongue montrent un Deep Purple toujours solide, mais prêt à explorer de nouvelles couleurs musicales.

La polémique du nom : entre humour et incompréhension

Le choix du titre fait pourtant débat. Pour certains critiques de l’époque, il décrédibilise l’image “sérieuse” du groupe. Pour d’autres, au contraire, il symbolise une forme de liberté artistique et d’autodérision rare chez un groupe de cette génération.

Ian Gillan, chanteur emblématique de Deep Purple, expliquera plus tard que le titre est venu naturellement, presque comme une blague interne devenue officielle. Une manière de rappeler que le rock n’a pas toujours besoin de se prendre au sérieux.

Un album finalement sous-estimé

Avec le recul, Bananas est aujourd’hui souvent réévalué par les fans. S’il n’atteint pas le statut des chefs-d’œuvre des années 70 du groupe, il reste un album solide, porté par une énergie sincère et une production moderne pour l’époque.

La polémique autour de son nom a peut-être éclipsé sa musique à sa sortie, mais elle a aussi contribué à maintenir Deep Purple dans le débat public, preuve que même après des décennies de carrière, le groupe savait encore faire parler de lui.

Un “bananas” devenu culte

Ironie du sort : ce qui devait être un simple titre humoristique est aujourd’hui devenu une référence à part entière dans la discographie de Deep Purple. Preuve que dans le rock, parfois, un nom un peu fou peut marquer autant que les riffs les plus puissants.