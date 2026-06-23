Rod Stewart fait un malaise et reçoit de l'oxygène sur scène !

L'inquiétude a gagné les fans de Rod Stewart vendredi soir lors de son concert à l'amphithéâtre Utah First Credit Union, aux États-Unis. La légende du rock britannique, âgée de 81 ans, a été victime d'un malaise en plein spectacle et a dû recevoir de l'oxygène en urgence avant de pouvoir poursuivre sa prestation.

Alors qu'il interprétait son célèbre titre "Young Turks", le chanteur est apparu visiblement en difficulté. Selon les images relayées par TMZ, Rod Stewart semblait éprouver de sérieux problèmes pour reprendre son souffle. Face à la situation, plusieurs membres de son équipe sont rapidement intervenus pour l'accompagner en coulisses et lui administrer de l'oxygène.

"Le spectacle doit continuer"

Après quelques minutes de repos, l'artiste est finalement revenu devant son public afin de rassurer les spectateurs. Malgré la frayeur, Rod Stewart a tenu à poursuivre le concert, fidèle à l'esprit du rock'n'roll qui l'anime depuis plus de six décennies.

Le chanteur a même reconnu avoir eu peur lorsque le malaise est survenu. S'adressant à la foule, il a demandé l'autorisation de rester assis pour terminer la chanson, une requête immédiatement acceptée par des fans soulagés de le voir reprendre ses esprits.

Un concert maintenu malgré l'incident

Bien qu'affaibli, Rod Stewart a assuré le reste du spectacle en position assise. Le public a ainsi pu profiter de plusieurs de ses plus grands classiques, parmi lesquels "Have I Told You Lately", "Do Ya Think I'm Sexy?" ou encore "Love Train", interprété en unique rappel de la soirée.

L'altitude en cause ?

Si les causes exactes du malaise n'ont pas été officiellement précisées, l'altitude du lieu pourrait avoir joué un rôle. L'amphithéâtre Utah First Credit Union se situe à environ 1 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, une condition qui peut parfois compliquer la respiration, notamment lors d'un effort physique intense comme un concert de près de deux heures.

Plus de peur que de mal donc pour Rod Stewart, qui a démontré une nouvelle fois sa détermination à monter sur scène malgré les difficultés. Un épisode qui rappelle toutefois que même les plus grandes légendes du rock ne sont pas à l'abri d'un coup de fatigue.