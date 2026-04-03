Turnstile : Le groupe réagit à l'arrestation de leur ex guitariste qui tenté de tuer le père du chanteur !

Le groupe dénonce des comportements depuis plusieurs années...

Période sombre pour Turnstile. Alors que le groupe connaît une reconnaissance grandissante, allant jusqu’à être salué par Elton John, une affaire interne vient brutalement ternir son actualité.

Le 31 mars dernier, leur ancien guitariste Brady Ebert a été arrêté pour tentative de meurtre et agression sur William Yates, le père du chanteur Brendan Yates.

Une attaque d’une violence extrême

Selon la police, Brady Ebert se serait rendu au domicile de William Yates, âgé de 79 ans. Après avoir proféré des insultes, il aurait délibérément percuté la victime avec son véhicule dans l’allée de sa maison.

Gravement blessé aux jambes, William Yates a dû subir une opération en urgence. Malgré la violence de l’impact, il a survécu. Mais le plus glaçant reste la suite : à l’hôpital, la victime a affirmé qu’Ebert serait revenu après les faits pour lui dire qu’il « le méritait ».

Des incidents antérieurs auraient déjà été signalés depuis l’éviction du guitariste en 2022.Turnstile brise le silence

Dans une interview accordée à Rolling Stone, Turnstile a décidé de clarifier la situation et de revenir sur les raisons de leur séparation avec Brady Ebert.

“Turnstile a mis fin à sa collaboration avec Brady Ebert en 2022, face à une série de comportements nuisibles qui l’affectaient lui-même, le groupe et leur entourage.”

Le groupe affirme avoir tenté de l’aider :

“Après avoir mobilisé tous les moyens possibles pour l’aider à obtenir du soutien, nous avons dû poser des limites lorsque toute communication est devenue impossible et qu’il a commencé à proférer des menaces de violence.”

Malgré des attaques publiques répétées, les membres avaient jusque-là choisi le silence :

“Ces dernières années, il a multiplié les sorties publiques infondées. Nous n’y avons jamais répondu. Nous avons choisi de préserver sa vie privée, même lorsqu’il ne le méritait pas.”

Une escalade inquiétante

Turnstile évoque une situation qui n’a cessé de se détériorer ces derniers mois :

“Au fil des derniers mois, ses menaces se sont intensifiées.”

L’attaque sur William Yates apparaît aujourd’hui comme l’aboutissement tragique de cette escalade :

“Cette semaine, cette violence a culminé en une agression physique : Brady s’est rendu au domicile des parents de Brendan et a percuté son père avec son véhicule, lui infligeant de graves blessures.”

Un soulagement malgré le drame

Malgré la gravité des faits, le groupe se dit soulagé que le pire ait été évité :

“Nous sommes soulagés que M. Yates ait survécu et que son opération se soit bien déroulée, et nous espérons qu’il se rétablira au mieux.”

Turnstile conclut par une prise de distance nette :

“Nous n’avons plus rien à dire concernant Brady. Merci de respecter notre vie privée pour le moment.”

Une affaire aussi choquante que tragique, qui rappelle que derrière la lumière des projecteurs, certaines histoires peuvent basculer dans une violence bien réelle.