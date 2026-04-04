The Cranberries ressuscitent leur chef-d’œuvre : une réédition monumentale pour “Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We?”

Plus de trente ans après avoir bouleversé la scène alternative, The Cranberries replongent dans les origines de leur légende.

Plus de trente ans après avoir bouleversé la scène alternative, The Cranberries replongent dans les origines de leur légende. Le groupe annonce la sortie d’une édition Deluxe événement de Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We?, attendue le 22 mai 2026. Une relecture ambitieuse d’un album culte qui a marqué toute une génération.

Lorsqu’il paraît en mars 1993, ce premier opus ne ressemble à rien de ce qui se fait alors. Porté par la voix aérienne et déchirante de Dolores O’Riordan, le disque impose instantanément une identité sonore unique, entre mélancolie brute et envolées dream pop. « On vient d’une petite ville irlandaise où rien de tout ça n’arrive », se souvient le guitariste Noel Hogan. Et pourtant, la magie opère.

Avec plus de 6 millions d’exemplaires vendus dans le monde et des sommets atteints au Royaume-Uni comme en Irlande, l’album devient un véritable phénomène mondial. Des titres comme “Dreams” et “Linger” propulsent le groupe dans une autre dimension, installant durablement The Cranberries parmi les figures majeures du rock des années 90.

Cette nouvelle édition anniversaire ne se contente pas de surfer sur la nostalgie. Elle propose une véritable plongée dans la genèse du mythe. Aux commandes, le producteur original Stephen Street signe de nouveaux mix stéréo, offrant un éclairage inédit sur des morceaux devenus intemporels. Le tout est enrichi de notes détaillées, d’archives visuelles et de plusieurs remix.

Parmi les surprises, deux relectures en espagnol viennent bousculer les classiques : “Linger”, revisitée par l’artiste mexicaine BRATTY dans une version bedroom pop délicate, et “Dreams”, réinterprétée par AnaSof dans un hommage vibrant et atmosphérique.

Pour le batteur Fergal Lawler, l’émotion reste intacte : « On a l’impression que c’était hier. Cette période reste gravée en nous. Malgré les débuts compliqués, on savait que quelque chose de spécial était en train de naître. »

Considéré aujourd’hui comme un classique absolu, l’album continue de fasciner. Le média Pitchfork évoque « un chemin vers la catharsis à chaque morceau », tandis que Rolling Stone célèbre la capacité unique de Dolores O’Riordan à transformer l’intime en universel.

Avec cette réédition, The Cranberries ne se contentent pas de célébrer leur passé : ils rappellent pourquoi, encore aujourd’hui, leur musique résonne avec une intensité rare.