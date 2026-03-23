Extreme : la véritable histoire du chef-d'œuvre "More Than Words"

La chanson, est née de l'inventivité du brillant guitariste Nuno Bettencourt.

Le 23 mars 1991, Extreme sortait en single ce qui est peut-être l'une des plus belles et des plus immédiates chansons d'amour de l'histoire du rock : More Than Words.

Le groupe avait pour mission de dépoussiérer le rock des années 80, de lui redonner le raffinement et la profondeur que la décennie précédente avait occultés ou exagérés. La formation comptait parmi ses membres Nuno Bettencourt, l'un des guitaristes les plus brillants et techniquement parfaits de sa génération. Pourtant, personne n'aurait imaginé qu'un groupe connu pour son énergie et sa virtuosité puisse devenir mémorable grâce à une ballade acoustique résolument atypique pour l'époque.

More Than Words, extrait de l'album Extreme II: Pornograffitti sorti en 1990, a été écrit par le chanteur Gary Cherone en collaboration avec Nuno Bettencourt. Leur objectif : créer une chanson qui exprime bien plus qu'une simple déclaration d'amour, qui évoque le besoin de recevoir « plus que des mots ».

Le guitariste Nuno Bettencourt a raconté la genèse du morceau lors d'un entretien avec le journaliste Joe Bosso :

« Je l'ai enregistré sur une microcassette, j'ai chanté par-dessus, puis j'ai essayé d'harmoniser la mélodie avec ma voix. En une heure, j'avais écrit toute la chanson. Je l'ai ensuite enregistrée très rapidement sur un quatre pistes et je suis allé chez Gary. Il dormait, épuisé, alors j'ai glissé la cassette sous sa porte et je lui ai dit : "Regarde ça." Il l'a écoutée et s'est immédiatement mis à travailler sur les paroles. On a fait les arrangements en un rien de temps. »

« C'est une chanson tellement simple, vraiment », dit Bettencourt, soulignant la différence avec les ballades classiques des années 80.

« Elle n'a pas la structure couplet-refrain-pont habituelle. Elle n'a pas ce passage typique où la chanson s'emballe et explose. C'est comme un chemin sinueux. C'est ce qui fait la beauté de la chanson, je trouve. Elle coule de source. »

Mais d'où Bettencourt a-t-il tiré l'inspiration pour écrire ce chef-d'œuvre ?

« J'étais assis sur la véranda un jour d'été », raconte-t-il. « Le soleil se couchait et je jouais de la guitare. Certaines chansons me viennent d'abord par les accords, d'autres par la mélodie. Mais celle-ci m'est venue comme ça, exactement comme vous l'entendez. J'ai même commencé à chanter un air. Je me suis dit : “Qu'est-ce que je fais maintenant ?” et le rythme et les percussions à la guitare me sont venus à l'esprit, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Tout s'est fait spontanément. »

Au départ, le label d'Extreme était loin d'être convaincu :

« Les dirigeants de la maison de disques nous ont dit que la chanson ne marcherait jamais, qu'un morceau comme celui-ci ne fonctionnerait pas en single. Mais à l'époque, le format MTV Unplugged n'existait pas encore, [...] et malgré leur opposition, je me suis battu pour la sortir, allant même jusqu'à menacer d'arrêter les tournées. Le lendemain de la sortie de l'album, mon manager m'a appelé et m'a dit : « Ne t'emballe pas trop, mais le titre est entré dans le top neuf à Phoenix. » À la fin de la semaine, il était presque numéro un. Et pourtant, ils refusaient toujours de le sortir en single. Ce fut un véritable combat pour faire sortir le titre. »

La chanson a connu un succès phénoménal et a été reprise et réinterprétée par de nombreux artistes. Parmi les versions les plus ironiques mais non moins fascinantes, on peut citer celle de Jack Black et Jimmy Fallon en 2015, qui s'inspirent directement de Nuno Bettencourt et Gary Cherone.

More Than Words reste à ce jour une des ballades rock les plus intemporelles, un exemple parfait de ce que la simplicité, la sincérité et le talent peuvent produire dans l'univers du rock.