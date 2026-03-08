Quand Joan Jett s'était faite rejetée par 23 labels avant de devenir une légende

À l’occasion de la Journée de la Femme ce 8 mars, il est temps de célébrer celles qui ont marqué l’histoire du rock.

À l’occasion de la Journée de la Femme ce 8 mars, il est temps de célébrer celles qui ont marqué l’histoire du rock. Parmi elles, Joan Jett, surnommée la reine du rock, incarne parfaitement la persévérance et l’indépendance féminine.

Avant de devenir l’icône que l’on connaît, Joan Jett a connu un parcours semé d’embûches. Après la fin de son groupe culte The Runaways, elle s’est lancée en solo et a essayé de trouver un label pour sortir son premier album. Mais le destin n’était pas de son côté : 23 labels ont refusé de signer son projet. On peut imaginer la frustration d’une jeune femme, dans les années 70, face à un monde du rock encore très dominé par les hommes.

Plutôt que de céder, Joan Jett a décidé de prendre son destin en main. Avec son ami et producteur Kenny Laguna, elle a fondé Blackheart Records, une maison de disques indépendante. C’est là qu’elle a sorti le mythique tube I Love Rock ‘n’ Roll, transformant le rejet en une véritable réussite légendaire.

Son histoire est un exemple inspirant : face aux refus, elle a créé sa propre voie, prouvant que la détermination et la créativité peuvent briser les barrières. Pour cette Journée de la Femme, célébrons celles qui, comme Joan Jett, ont défié les normes, imposé leur style et laissé une trace indélébile dans le rock.