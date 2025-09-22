Joan Jett fête ses 67 ans : retour sur la véritable pionnière du rock

Plus qu’une chanteuse, elle est une pionnière, une artiste qui a ouvert la voie à des générations entières de musiciennes dans un univers longtemps dominé par les hommes.

Ce 22 septembre 2025, Joan Jett souffle ses 67 bougies. Figure incontournable de la scène musicale, elle incarne depuis près de cinq décennies l’esprit brut et rebelle du rock. Plus qu’une chanteuse, elle est une pionnière, une artiste qui a ouvert la voie à des générations entières de musiciennes dans un univers longtemps dominé par les hommes.

Les débuts avec The Runaways

En 1975, alors qu’elle n’a que 16 ans, Joan fonde avec quelques adolescentes un groupe devenu mythique : The Runaways. Dans un monde où la guitare électrique semblait réservée aux garçons, ces jeunes filles imposent leur énergie sauvage et leur look provocateur. Portées par des titres comme Cherry Bomb, elles brisent les clichés et inspirent déjà une nouvelle génération de femmes prêtes à prendre d’assaut la scène rock.

L’indépendance avec Joan Jett & The Blackhearts

Après la séparation des Runaways, Joan refuse de disparaître. Face aux maisons de disques qui la rejettent, elle prend son destin en main et crée son propre label : Blackheart Records, une révolution à l’époque. Avec son nouveau groupe, Joan Jett & The Blackhearts, elle explose en 1981 avec la reprise des Arrows, "I Love Rock ’n’ Roll", qui devient instantanément un hymne planétaire. Son image en cuir noir, guitare à la main, devient le symbole d’un rock’n’roll sans compromis.

Une influence durable

Au-delà de ses hits, Joan Jett est devenue une icône féministe et rock. Son indépendance, son attitude rebelle et son refus de se conformer en ont fait une figure d’empowerment pour de nombreux artistes. De Hole à Paramore, en passant par Garbage ou L7, toutes reconnaissent en elle une inspiration. Son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2015 a consacré son héritage, rappelant son rôle central dans l’histoire du rock moderne.

Une pionnière intemporelle

Aujourd’hui encore, Joan Jett incarne l’essence même du rock : simple, puissant et viscéral. Son parcours est celui d’une femme qui a refusé de plier face aux codes établis, préférant tracer sa propre route. À 67 ans, elle reste l’image vivante d’une vérité qu’elle a toujours clamée : le rock n’a pas de genre, seulement de la passion et de l’attitude.