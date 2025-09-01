C'est la rentrée à Virgin Radio !

Découvrez qui seront les personnes pour vous donner du rock du lundi au dimanche !

Les cartables sont bouclés, les sonneries résonnent… et à Virgin Radio, c’est aussi l’heure de la rentrée ! Comme chaque année, la grille des programmes se refait une beauté et promet de vous réveiller, vous accompagner et vous ambiancer du lundi au dimanche, toujours avec la meilleure dose de rock, de pop et de bonne humeur.

La semaine : un emploi du temps millimétré

Du lundi au vendredi, pas de grasses matinées : dès 6h, on retrouve le Morning avec Boris et Léa, histoire de démarrer la journée avec énergie jusqu’à 10h.

De 10h à 13h, place à Arnaud qui prend le relais pour un cours magistral de bonne musique.

Après la pause déjeuner, c’est Éric qui vous accompagne de 13h à 16h avec son style bien à lui.

À l’heure où l’on range les cahiers et que les couloirs s’agitent, Mikl prend le micro de 16h à 20h pour vous offrir le meilleur son.

Enfin, pour bien réviser ses classiques avant de dormir, Morgan boucle la journée de 20h à minuit.

Le week-end : une récré bien méritée

Le samedi comme le dimanche, la cloche sonne à 6h avec le Morning de Léo jusqu’à 12h.

De 12h à 16h, c’est Marilou qui anime vos après-midis avec son énergie contagieuse.

Puis, pour terminer la journée en beauté, Anthony prend les commandes de 16h à 20h, histoire de prolonger la fête et d’éviter le blues du dimanche soir.

Une rentrée sans fausse note

Entre les figures incontournables et les nouvelles surprises, la rentrée de Virgin Radio ressemble à un emploi du temps qu’on n’a aucune envie de sécher. Alors, rangez vos cahiers, sortez vos écouteurs : la cloche a sonné, et la musique peut commencer !