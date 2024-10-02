Oasis : les promoteurs de leur tournée décrochent le jackpot

Oasis, la poule aux œufs d'or

Les professionnels de la musique, ainsi que les promoteurs et organisateurs de concerts ou de festivals, tout comme les vendeurs de billets, se frottent les mains depuis l'annonce de la reformation d'Oasis le temps d'une grande tournée qui va les emmener un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe. Une annonce de reformation qui a rendu pas mal de fans complètement fous, ils se sont d'ailleurs précipités pour acheter leur place… Pour le plus grand bonheur des plateformes de ventes de billets, qui n'ont pas hésité à pratiquer la tarification dynamique pour s'en mettre plein les poches et récolter un véritable jackpot.

Les promoteurs font des bénéfices énormes

On peut dire que les vendeurs de billets et autres organisateurs de tournée auront atteint leur but ! En effet, la BBC a révélé que l'une des sociétés qui avait mis en vente les billets pour la tournée d'Oasis, SJM, en pratiquant la tarification dynamique qui fait augmenter les prix en fonction de la demande, avait distribué les dividendes à ses dirigeants principaux.

Avec une petite fortune à la clef, puisqu'ils se sont distribués pas moins de 14,8 millions de Livres Sterling, et ça n'est qu'un avant-goût : les 400 millions de Livres que pourrait générer la vente complète des billets (et sur laquelle SJM prélèvera sa part) n'ont pas encore été inclus dans le bilan comptable de l'entreprise. Et tout ça, sur le dos des fans d'Oasis… On espère au moins que la qualité des shows sera au rendez-vous, sinon, on est tout simplement en train d'assister au braquage du siècle !