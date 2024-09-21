Kavinsky, Angèle et Phoenix dévoilent leur version de "Nightcall" après les JO !

La collaboration tant attendue entre Kavinsky, Angèle et Phoenix sur le titre emblématique "Nightcall" est enfin disponible sur les plateformes de streaming ! Cette version revisitée, interprétée lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 le 11 août dernier, a suscité un engouement sans précédent.

La performance du trio lors de la cérémonie de clôture a marqué les esprits, devenant l'un des moments forts de la soirée. L'impact a été tel que l'application Shazam a enregistré un pic historique de recherches le soir même à 22h50. "Nightcall" a même battu le record du morceau le plus shazamé en une journée, suivi par d'autres titres de Phoenix comme "Lisztomania" et "If I Ever Feel Better".



Cette nouvelle version de "Nightcall" réunit trois talents de la scène musicale française et belge : Kavinsky, le DJ français à l'origine du titre original, Angèle, la chanteuse belge apportant sa voix douce et mélodieuse, et Phoenix, le groupe versaillais ajoutant sa touche pop rock.



Le morceau, initialement sorti en 2010 et popularisé par la bande originale du film Drive en 2011, connaît ainsi une seconde vie.