Pony Pony Run Run fait son grand retour avec un tout nouveau single "Get Away"

Après plusieurs années de silence, Pony Pony Run Run signe un retour très attendu sur la scène pop-rock française avec un nouveau single intitulé “Get Away”, symbole d’un renouveau artistique et personnel pour les deux frères du groupe.

Après plusieurs années de silence, Pony Pony Run Run signe un retour très attendu sur la scène pop-rock française avec un nouveau single intitulé “Get Away”, symbole d’un renouveau artistique et personnel pour les deux frères du groupe.

Révélés au grand public à la fin des années 2000 grâce à leur premier album produit par Frédéric Lo, les artistes avaient rapidement connu un succès fulgurant, porté par une énergie électro-pop efficace et fédératrice. Leur projet initial s’était imposé jusqu’à devenir disque de platine, avant d’être consacré par une Victoire de la Musique de la révélation masculine en 2010. Dans la foulée, le groupe enchaîne deux autres albums et des centaines de concerts à travers le monde, dont une tournée marquante en Chine.

Mais après cette ascension rapide, les deux frères décident de lever le pied. Une pause longue de huit ans s’installe, loin des studios et des tournées. Une parenthèse nécessaire, comme l’explique Amaël : ils ont pu “profiter de leurs familles” et retrouver une vie plus stable après “quinze ans de tournée”. Une transition vers un quotidien plus simple, loin de l’effervescence de la scène.

De son côté, Gaëtan n’a jamais totalement arrêté de créer. Toujours plongé dans la composition, il confie écrire “un morceau par jour”, même en dehors du cadre du groupe. C’est d’ailleurs lors d’un moment inattendu, “sur un rocher au Sri Lanka”, qu’il aurait eu l’étincelle créative à l’origine de “Get Away”.

Ce nouveau titre marque donc bien plus qu’un simple retour : il incarne une philosophie. “Get Away”, c’est selon eux “s’octroyer le droit d’être heureux et léger”, mais aussi une invitation à se retrouver et à danser. Une ligne artistique plus lumineuse, presque libératrice, qui semble accompagner cette nouvelle phase du groupe.

Avec ce comeback, Pony Pony Run Run ne se contente pas de ressusciter une époque : le groupe semble vouloir écrire un nouveau chapitre, plus libre, plus apaisé, et toujours tourné vers l’énergie collective qui a fait son succès.