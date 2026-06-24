Tom Morello : Son concert à Paris retrouve une nouvelle date !

Le guitariste emblématique de Tom Morello, actuellement en pleine tournée européenne, voit enfin son passage parisien se stabiliser après plusieurs changements de planning.

Bonne nouvelle pour les fans de Tom Morello. Le guitariste emblématique de Tom Morello, actuellement en pleine tournée européenne, voit enfin son passage parisien se stabiliser après plusieurs changements de planning.

Initialement prévu au Bataclan, à Paris le 16 juin dernier, le concert avait été annulé à la dernière minute en raison d’une urgence familiale obligeant le musicien à rester aux États-Unis. Une situation qui avait également entraîné l’annulation de sa participation au festival Hellfest.

Une nouvelle date confirmée au Bataclan

Les organisateurs viennent désormais d’annoncer une nouvelle date officielle : le concert aura lieu le 29 juin 2026, toujours dans la mythique salle parisienne Bataclan.

Cette reprogrammation met fin à l’incertitude autour de la venue de l’artiste à Paris et permet aux fans de se projeter à nouveau vers ce rendez-vous très attendu.

Les billets restent valables

Autre point important : les spectateurs n’auront aucune démarche à effectuer. Les billets initiaux restent valables pour cette nouvelle date. Il suffira simplement de se présenter avec son ticket le soir du concert.

Un retour très attendu en France

Malgré ces reports successifs, l’attente pourrait bien valoir le coup pour les fans de rock. Tom Morello reste l’un des guitaristes les plus influents de sa génération, connu pour son jeu unique et son énergie sur scène.

Ce report officiel redonne donc espoir à tout un public qui pourra enfin le retrouver sur scène à Paris en 2026.