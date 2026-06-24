Pink Floyd : Un concert de charité intitulé « Hommage à Syd Barrett » est annoncé !

L'événement aura lieu le 10 octobre au Corn Exchange de Cambridge. Une exposition sur la vie du chanteur de Pink Floyd est également prévue.

Un événement majeur va réunir les fans de rock et de psychédélisme à Cambridge : un concert de charité intitulé « A Celebration of Syd Barrett » sera organisé en hommage au légendaire membre fondateur de Pink Floyd.

Le souvenir d’un dernier concert mythique

Le 26 février 1972, Syd Barrett montait sur la scène du Corn Exchange de Cambridge, pour ce qui restera son dernier concert public. Après avoir quitté Pink Floyd et sorti les albums solo The Madcap Laughs et Barrett en 1970, il se produit alors avec le groupe Stars, formation éphémère issue de la scène hippie locale.

Aux côtés du bassiste Jack Monck, du batteur John « Twink » Alder et du guitariste Fred Frith, Syd Barrett interprète trois morceaux : « Drinkin' That Wine », « Number Nine » et « Gotta Be a Reason ».

Les témoignages de l’époque décrivent une performance chaotique mais fascinante : morceaux non répétés, voix difficilement audible à cause d’une sonorisation défaillante, mais une présence scénique toujours magnétique. Après environ une heure, Syd Barrett aurait simplement débranché sa guitare avant de quitter la scène, scellant ainsi un moment devenu légendaire dans l’histoire du rock.

Un hommage pour son 80e anniversaire

À l’occasion de ce qui aurait été son 80e anniversaire (né le 6 janvier 1946), un concert caritatif aura lieu le 10 octobre, exactement au même endroit, le Corn Exchange de Cambridge.

L’événement réunira plusieurs formations et artistes influencés par son œuvre :

Kula Shaker

Soft Machine

Men on the Border

Diana Silveira & the Psychedelic Circus

Radhika

Le groupe hommage Punk Floyd

La sœur de Syd Barrett, Rosemary Breen, a déclaré :

« Syd aurait été ravi et honoré de savoir que sa musique est toujours appréciée à Cambridge. »

Une semaine entière consacrée au “diamant fou” de Pink Floyd

Du 3 au 9 octobre, Cambridge Openspace proposera une exposition dédiée à Syd Barrett : dessins, peintures, archives visuelles, ainsi que des conférences et performances d’artistes inspirés par le « diamant fou » de Pink Floyd.

L’organisateur Neil Jones souligne :

« L’héritage de Syd est plus vivace que jamais. Sa vision unique, sa musique et sa créativité inspirent des générations entières. »

Un album hommage exceptionnel

En parallèle, une réédition vinyle double couleur de Smugglers & Jugglers : The Songs for Syd Barrett est annoncée. Ce projet rassemble des reprises de ses chansons interprétées par de nombreux artistes prestigieux, dont :

Mystery Jets

Soft Machine

Jim Sclavunos

Led Zeppelin via John Paul Jones

via Une version spéciale de « Arnold Layne », premier single de Pink Floyd, revisitée par David Gilmour et David Bowie

Un héritage toujours vivant

Plus de cinquante ans après sa disparition de la scène, Syd Barrett reste une figure centrale du rock psychédélique. Entre légende, mystère et génie créatif, son influence continue de traverser les générations.

Ce concert hommage s’annonce donc comme un événement majeur, célébrant non seulement un artiste, mais aussi toute une époque où la musique était synonyme d’expérimentation et de liberté.