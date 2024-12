Pink Floyd : bientôt un biopic sur Syd Barrett ?

Le fondateur du groupe mythique pourrait avoir bientôt droit à son film.

C'est probablement le terme le plus utilisé par toute la presse musicale et cinématographique sur ces deux dernières années : les biopics sont partout. On ne sait pas si les producteurs sont en manque d'idées à financer, ou si simplement ils se sont mis à écouter de la musique, mais on n'aura jamais vu autant de films sur la vie de stars de la musique se faire que pendant ces derniers mois. Michael Jackson, Amy Winehouse, Bob Dylan et plein d'autres encore : les sujets ne manquent pas. Prochainement, Syd Barrett, membre fondateur des Pink Floyd, pourrait avoir droit à un film sur sa vie.

Par les mêmes producteurs que ceux du biopic de Bob Dylan

On parlait de Bob Dylan un peu plus haut dans l'article et ça tombe bien : l'artiste est indirectement concerné. En effet, le producteur Peter Jaysen, qui a travaillé sur le film "A Complete Unknown", biopic sur la vie de Bob Dylan, était en interview pour le podcast The Town, dans lequel il a révélé que ce premier film lui a ouvert de nombreuses autres portes dans la musique :

En raison de notre implication avec Bob dans A Complete Unknown, nous avons eu la chance de travailler avec Wash Westmoreland, le grand scénariste-réalisateur, sur un film consacré à Syd Barrett, l’un des fondateurs de Pink Floyd.

Un biopic consacré à Syd Barrett, qui est lui aussi une légende du rock à travers les Pink Floyd, pourrait donc bientôt voir le jour, même si les travaux n'en sont qu'au tout début pour le moment. Le producteur a également annoncé que la chanteuse Mama Cass Elliott pourrait elle aussi avoir droit à son film. On risque d'entendre le mot "biopic" de nombreuses fois en 2025 !