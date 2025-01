Top des albums rock qui vont fêter leur 50 ans en 2025 !

L'occasion de se replonger dans le patrimoine de la musique, avec des albums iconiques...

Qui dit nouvelle année, dit albums qui vont fêter leur anniversaire ! Et ça tombe bien puisque sur Virgin Radio, on avait bien envie de vous rappeler les albums qui vont franchir le cap symbolique des 50 ans. De Led Zeppelin à Queen, en passant par Scorpions et Black Sabbath, découvrez les albums qui ont marqué l'année 1975, et qui, encore aujourd'hui, résonnent encore dans le cœur des amateurs de rock du monde entier !

Physical Graffiti – Led Zeppelin

Sorti le 24 février 1975, Physical Graffiti est incontestablement un chef d'œuvre de Led Zeppelin. Ou tout du moins, ce sixième album confirme encore une fois le talent de la bande à Jimmy Page. Ici, le quartet anglais renoue avec ses origines, à savoir le hard-rock qui l'a propulsé au sommet avec des titres comme "Custard Pie", "In My Time Of Dying" ou encore "The Rover"

On y retrouve aussi des influences blues, folk, et même des influences plus orientales, comme dans le mythique titre "Kashmir", morceau emblématique et très différent sur fond de violons et de synthétiseurs. Si l'album a marqué un tournant dans la carrière du groupe, il a surtout permis à Led Zeppelin de rentrer dans la légende, avec des chiffres impressionnants : en 2000, le magazine Q le place 32ème dans le top 100 des meilleurs albums britanniques de tous les temps, tandis que Rolling Stone le classe 70ème parmi les 500 meilleurs albums.

Sabotage – Black Sabbath

Si l'enregistrement du 6ème album de Black Sabbath a été créé dans le stress et l'adversité selon les propres dires du guitariste Tony Iommi ("On avait l'impression que l'on était victimes d'un sabotage et que l'on se faisait rouer de coups de toutes parts"), cet album reste l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur, du groupe britannique.

Sorti le 28 juillet 1975, Black Sabbath est au sommet de sa créativité, et ne manque pas d'explorer des sonorités bien plus complexes, tout en gardant l'essence bien dark et puissante que l'on connaît des débuts du groupe. Avec des morceaux comme "Symptom of the Universe", souvent cité comme était l'une des premières ébauches du mouvement trash metal, Sabotage a influencé toute une génération des musiciens et a ouvert de nouveaux horizons aux métalleux. Avec Sabotage, Black Sabbath confirme une chose : qu'ils sont bien le plus grand groupe de métal des années 70.

A Night at the Opera – Queen

Difficile d'imaginer que l'un des plus grands groupes de tous les temps a fait face, avant la sortie de "A Night at the Opera" en novembre 1975, faisait face à une crise financière. Car si le succès du précédent album, "Sheer Heart Attack" a permis aux membres de Queen de connaître la notoriété, ils sont criblés de dettes, et sont pris "en" otage par leur maison de disques. L'enregistrement aura lieu dans plus de 6 studios différents, pendant plusieurs mois.

Mais les garçons ont bien fait de s'acharner : à sa sortie, "A Night at the Opera" est un énorme succès commercial classé n°1 en Angleterre et n°4 aux Etats-Unis. Véritable modèle d'innovation musicale, l'album combine à la fois du rock, de l'opéra, des sonorités pop et plus électriques, avec des tubes devenus iconiques comme "Bohemian Rhapsody" et "You're My Best Friend". C'est cet album qui définira le style de Queen, et les futurs albums à venir.

Toys in the Attic – Aerosmith

En 1975, Aerosmith commence tout doucement à faire parler d'eux, grâce à la sortie de deux albums plutôt bien accueillis par la critique, et des premières parties de groupes à la carrière déjà bien tracée - comme Black Sabbath et Deep Purple. Mais leur troisième album studio, Toys in the Attic, va complètement changer la mise et leur apporter quelque chose de nouveau : la reconnaissance.

Car oui, Toys in the Attic est un titre inédit, entièrement composé avec des morceaux tout neufs. C'est l'album qui contient aussi deux des morceaux les plus célèbres de Aerosmith : Sweey Emotion et Walk This Way. Sorti en 1975, Toys in the Attic est l'album qui permettra à Aerosmith de passer de groupe prometteur en devenir à icône mondiale. Un album qui met en lumière le talent de ces musiciens, et leur capacité à faire fusionner hard rock et blues, laissant une porte ouverte pour la musique émergente des années 80 : le glam metal.

Welcome to My Nightmare – Alice Cooper

Après la séparation d'Alice Cooper en 1974, Vincent Furnier - qui devient officiellement Alice Cooper en modifiant son nom à l'état civil - ne compte pas baisser les bras, bien au contraire. Un an plus tard, le 11 mars 1975, il revient avec un tout nouvel album, "Welcome to My Nightmare", une sorte d'ovni lyrique qui présente bien plus qu'une série de chansons, mais bien toute une histoire. Celle de Steven, jeune garçon plongé dans un cauchemar, dont il n'arrive pas à sortir.

Un album complètement innovant, qui laisse la place belle à une ambiance théâtrale et à un univers visuel marqué, comme en atteste le téléfilm qui sortira en même temps que l'album. Construit comme un cabaret de l'horreur, "Welcome to My Nightmare" nous a offert des compositions uniques, comme Only Women Bleed, Departement of Youth ou encore Black Widow, avec la voix de Vincent Price, véritable prince de l'épouvante de l'époque.

In Trance – Scorpions

Sorti le 17 septembre 1975, le troisième album In Trance marque un tournant décisif pour dans la carrière des Scorpions. Avec ce nouvel opus, le groupe allemand s’affirme dans un hard rock bien plus mélodique, annonçant leur ascension internationale. C’est le premier opus produit par Dieter Dierks, qui deviendra un collaborateur clé pour le groupe, mais aussi le début d’une nouvelle ère avec l'arrivée du batteur belge Rudy Lenners. Enregistré dans les studios de Dierks près de Cologne, l’album contient des classiques comme "In Trance", "Dark Lady" et "Robot Man".

Souvent considéré comme le premier chef-d’œuvre du groupe, il met en lumière le style avant-gardiste des années Ulrich Roth, où puissance et mélodie s’entremêlent.

Ces albums n’ont pas seulement marqué l’histoire du rock et du métal, ils ont aussi influencé des générations d’artistes et continuent d’être célébrés comme des monuments incontournables de la musique.