Ce jour où : Queen tournait "Bicycle Race" avec 65 tops-models nues

Le projet ambitieux de Queen

Nous sommes le 17 septembre 1978, au stade emblématique de Wimbledon au Royaume-Uni. Freddy Mercury et ses copains s'apprêtent à tourner des images pour “Bicycle Race”, leur nouveau titre, et les garçons ont une sacrée pression sur leurs épaules. En effet, le groupe a sorti courant d'été l'un de leurs meilleurs albums, “News of the world”, avec deux titres devenus iconiques, “We are the champions” et “We will rock you", et ils ne veulent surtout pas se planter.

Pour leur 7ème album, Jazz, le groupe veut viser grand, et Freddy Mercury a une idée. Alors que le chanteur est de passage en Suisse pour ses vacances estivales, il tombe sur une étape du Tour de France, ce qui le met en émoi, et lui inspire une chanson. L'idée de “Bicycle Race” est née.

Un buzz qui coûte cher

Pour promouvoir la sortie de l'album, et filmer quelques images pour un éventuel clip, le groupe décide d'organiser une grande course de vélo. Mais pas avec n'importe qui ! Au total, ce sont près de 65 jeunes femmes mannequins qui se sont présentées, simplement vêtues d'un chapeau et d'une paire de chaussures, pour faire du vélo autour du stade Wimbledon.

Après la journée de tournage, la légende raconte que lorsque la société de location Halfords a appris comment les vélos avaient été utilisés, c'est à dire par des femmes entièrement dénudées, ils se seraient complètement désolidarisés du projet, réclamant à Queen le remboursement de toutes les selles utilisées.

Comme prévu, lorsque Jazz sort, “Bicycle Race" se fait davantage remarquer pour son clip sulfureux que pour sa mélodie. Si une photo a été prise ce jour-là pour servir de pochette du single, cette dernière fut rapidement censurée après les plaintes de collectifs féministes. Pour que ça passe mieux, on a simplement rajouté une culotte dessinnée, histoire de cacher la nudité du modèle. Alors que la BBC refuse de publier la publicité pour le clip, le groupe revendique son droit et détourne la censure en faisant monter plus d'une dizaine de femmes nues à vélo lors de leur passage sur scène au Madison Square.

Bien que la chanson ait beaucoup fait parler d'elle à l'époque, elle a tout de même été certifiée deux fois disque de platine, et a fait les beaux jours des vendeurs de bicyclettes, qui se retrouvaient dévalisés en sonnettes à chaque fois que le public venait à un concert de Queen.