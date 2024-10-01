U2 fête les 20 ans de "How to Dismantle an Atomic Bomb" avec une réedition !

U2 fait un retour dans le passé !

Un bel anniversaire ! Il y a 20 ans sortait l'album légendaire “How to Dismantle an Atomic Bomb” un projet sorti en 2004 qui tenait un cœur au leader du groupe Bono, faisant son deuil par rapport au décès de son père. Pour cette raison, U2 a décidé de faire plaisir à ses fans en sortant une réédition de cette album pour le 22 novembre prochain ! On retrouvera alors 10 titres inédits qui étaient enregistrés en 2004 lors de leur session studio mais ces derniers n'ont pas été retenus.

Dans une interview The Edge s'est exprimé sur cette période où le groupe était dans le paroxysme de la créativité :

"Les sessions pour “How To Dismantle An Atomic Bomb” ont été une période très créative pour le groupe, nous avons exploré tellement d'idées de chansons en studio. Nous avons été inspirés de revisiter nos premières influences musicales, et ce fut une période d'introspection personnelle profonde pour Bono qui essayait de faire le deuil de la mort de son père."

Le guitariste continue en disant que ces dix titres ont été mis de côté tout en croyant à une potentielle réédition :

"Nous en avons choisi dix qui nous parlaient vraiment. Bien qu'à l'époque nous ayons laissé ces chansons de côté, avec le recul, nous reconnaissons que notre intuition initiale quant à leur potentiel pour l'album était la bonne, nous étions sur une piste. Ce que l'on retrouve sur cet album fantôme, c'est l'énergie brute de la découverte, l'impact viscéral de la musique, un récit sonore, un moment dans le temps, l'exploration et l'interaction de quatre musiciens jouant ensemble dans une pièce... c'est la pureté de U2".

Deux titres inédits !

Malheureusement, pour connaître les 10 titres, il faudra attendre le 22 novembre prochain. Mais le groupe a lâché deux titres issus de cette réédition pour vous tenir en haleine ! Voici juste en-dessous “Country Mile” et “Picture of You”