Blink-182 annonce une date exceptionnelle à Paris La Défense Arena !

Le pop-punk est de retour en force à Paris !

Le pop-punk est de retour en force à Paris. Les légendaires Blink-182 viennent d’annoncer un concert unique et déjà très attendu : le mardi 15 juin 2027 à la Paris La Défense Arena.

Un retour explosif des rois du pop-punk

Mark Hoppus, Tom DeLonge et Travis Barker remontent ensemble sur scène pour ce qui s’annonce comme un événement majeur de la scène rock mondiale. Une réunion qui fait déjà vibrer les fans, tant le groupe a marqué plusieurs générations.

Depuis 1994, Blink-182 a imposé son style unique, mêlant énergie brute, humour adolescent et refrains irrésistibles. Leur impact est immense, et leur retour en formation complète promet un show sans temps mort.

Des hymnes générationnels prêts à faire trembler Paris

Des titres comme All the Small Things, What’s My Age Again? ou encore I Miss You sont devenus de véritables classiques. Des morceaux capables de transformer n’importe quelle salle en chorale géante, et Paris ne fera pas exception.

Avec plus de 50 millions d’albums vendus, des tournées sold out à travers le monde et une réputation de machine de scène ultra efficace, le groupe revient au sommet de sa forme.

Une seule date, un événement rare

Cette soirée du 15 juin 2027 sera l’unique passage du groupe dans la capitale. Autant dire que la demande s’annonce colossale et que les billets risquent de disparaître en quelques minutes.

Ouverture de la billetterie

La prévente exclusive pour Paris La Défense Arena aura lieu le jeudi 25 juin à 10h00. Les fans sont déjà sur le qui-vive pour ne pas rater ce rendez-vous historique.

Un seul mot d’ordre : être prêt. Car le retour de Blink-182 à Paris pourrait bien être l’un des concerts rock les plus attendus de l’année.