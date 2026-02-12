Corrosion of Conformity : "Gimme Some Moore" ou le pacte de jeunesse d’un titan du metal

En renouant avec l'urgence brute de leurs 17 ans, Pepper Keenan et sa bande délaissent les productions polies pour une immersion totale dans l'esthétique punk hardcore des années 80.

Le sludge metal a encore de très beaux jours devant lui, notamment grâce à la présence dans l'industrie d'un groupe comme Corrosion of Conformity (CoC). Les Américains sont enfin de retour après une longue attente, et ils ne font pas les choses à moitié : un double album colossal intitulé Good God / Baad Man est annoncé pour le 3 avril 2026 chez Nuclear Blast. En attendant l'arrivée du disque, le groupe vient d'en dévoiler un premier extrait brûlant, « Gimme Some Moore », accompagné de son clip officiel.

Il s'agit d'un véritable retour aux sources pour la formation de Raleigh. Pepper Keenan et Woody Weatherman ont abordé ce morceau avec l'envie de composer comme s'ils avaient à nouveau 17 ans, renouant avec l'énergie brute de leur période punk hardcore des années 80. Le clip, réalisé par Pepper Keenan lui-même et filmé par Mike Holderbeast, adopte d'ailleurs une esthétique « throwback » très marquée : un montage en collages photographiques noir et blanc qui capture parfaitement l'urgence de cette époque.

Alors qu'il a fallu surmonter la perte tragique du batteur Reed Mullin, ce nouveau titre permet de faire un focus sur son remplaçant derrière les fûts, Stanton Moore (déjà entendu sur l'album In the Arms of God), dont le jeu massif propulse littéralement le morceau. Mais la grosse surprise vient aussi des invités de marque qui se sont joints au chaos : pour la première fois, on peut entendre les « gang vocals » d'Al Jourgensen (Ministry) et du guitariste Monte Pittman (Madonna, Prong) venir renforcer le refrain destructeur du titre!.

Au-delà de ces collaborations prestigieuses, la performance vocale de Pepper Keenan est toujours aussi habitée, et l'alchimie avec Woody Weatherman à la guitare semble n'avoir jamais été aussi tranchante. Entre le refrain entêtant — « Struggle is worth the fight / Leather, chains and spikes » — et l'énergie viscérale qui se dégage des images, cela augure du très bon pour leur prochaine tournée printanière.

Corrosion of Conformity en 2026, c'est la preuve que le metal sudiste n'a pas besoin de polissage pour briller, tant que la hargne punk est intacte.