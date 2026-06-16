Hoobastank fait son retour après 8 ans d'absence avec un nouveau single "How Do You Sleep"

Le groupe américain Hoobastank signe un retour que les fans n’attendaient plus vraiment.

Le groupe américain Hoobastank signe un retour que les fans n’attendaient plus vraiment. Après 8 ans sans véritable sortie originale, la formation culte des années 2000 revient sur le devant de la scène avec un nouveau single intitulé “How Do You Sleep”.

Ce titre marque une étape importante dans la carrière du groupe, qui avait ralenti son activité musicale ces dernières années. Connu pour avoir explosé au début des années 2000 avec des classiques comme “The Reason” ou encore “Crawling in the Dark”, Hoobastank renoue ici avec une énergie plus directe et plus rock, loin des expérimentations pop de certains de leurs projets récents.

Avec “How Do You Sleep”, le groupe semble vouloir revenir à ses fondamentaux : guitares puissantes, refrains accrocheurs et une intensité émotionnelle qui a fait sa marque de fabrique. Ce retour s’inscrit dans une tendance plus large de comeback de groupes emblématiques du rock alternatif des années 2000.

Pour les fans de la première heure, ce nouveau morceau a tout d’un signal clair : Hoobastank n’a pas dit son dernier mot. Reste à savoir si ce single annonce un nouvel album ou simplement une reprise ponctuelle de l’activité du groupe.

Une chose est sûre : après 8 années de silence discographique, ce retour fait déjà parler dans la scène rock internationale.