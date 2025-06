Linkin Park : leur concert de la finale de Ligue des Champions saccagé en France

Clairement, les chaînes qui diffusaient l'évènement ont manqué de professionnalisme.

Linkin Park est clairement LE groupe de metal incontournable ces derniers mois. L'équipage est littéralement partout, notamment au sommet des charts metal, grâce à leur album "From Zero" et à sa réédition sortie il y a peu de temps. Ils étaient même programmés pour jouer le soir de la grande finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan qui a eu lieu samedi soir, à Munich, dans un stade bondé. Un concert qui s'est bien déroulé, mais dont la diffusion a été scandaleusement saccagée par les chaînes qui diffusaient l'évènement en France.

Linkin Park s'est donc produit sur la pelouse de l'Allianz Arena, une des plus belles enceintes d'Europe, qui accueille habituellement les rencontres du Bayern Munich. Une prestation qui aura duré le temps de 4 titres, "The Emptiness Machine", "In The End", "Numb" et enfin "Heavy Is The Crown", avec l'aide d'instruments pyrotechniques et aussi beaucoup d'énergie. Mais si les gens sur place ont visiblement adoré la prestation, les français qui étaient devant leur télé, eux, ont été plutôt énervés. Car, qu'il s'agisse de Canal + ou de M6, les chaînes ont quasiment fait disparaître le concert.

En ce qui concerne M6, ce sont surtout les deux consultants qui sont mis en cause, puisqu'Antoine Kombouaré et Xavier Domergue n'ont pas arrêté de parler une seule seconde pendant que Linkin Park donnait son concert, ce qui a donc un peu gâché l'expérience des fans. Pour Canal +, en revanche, c'est encore pire : la chaîne cryptée a carrément diffusé dix minutes de pub pendant la prestation. Forcément, les internautes se sont lâchés sur Twiter en critiquant le choix des diffuseurs. Mais, à la décharge des chaînes, il faut avouer que l'importance qu'on accorde aux concerts en marge des matchs de football, c'est un phénomène assez récent. On espère qu'ils corrigeront le tir pour les prochaines années !

Bel hommage des commentateurs de M6 à Linkin Park, qui ont préféré raconter leur vie pendant que le groupe chantait. Très émouvant #PSGINT — LeYaourtduSport (@LeYaourtduSport) May 31, 2025