Linkin Park annonce une nouvelle date en France !

Après une date au Stade de France, le groupe va encore remplir un stade en France !

C'est une grosse bombe qui vient de tomber sur la planète rock en France ! Alors que Linkin Park s’apprête à enflammer le Stade de France le 11 juillet prochain, le groupe américain annonce une deuxième date dans l’Hexagone pour l’année suivante. Et pas n’importe où : rendez-vous le 16 juin 2026 au Groupama Stadium de Lyon pour un show qui s’annonce légendaire !

Ce sera l’un des événements rock majeurs de 2026. Après avoir marqué les esprits à Paris La Défense Arena en novembre 2024, puis à nouveau dans la capitale cet été, Emily Armstrong et sa bande confirment que Linkin Park est bel et bien de retour au sommet. Un retour en grande pompe, avec une énergie retrouvée et une envie de reconnecter avec leur public européen.

La date lyonnaise s’impose donc comme une véritable chance pour les fans qui n’ont pas réussi à se procurer un billet pour le concert parisien déjà complet. Le Groupama Stadium, habitué aux grandes affiches, s’apprête à accueillir un groupe qui a marqué toute une génération avec des titres cultes comme "Numb", "In the End", ou encore "Somewhere I Belong".

Côté performance, le groupe n’a rien perdu de sa rage et de son impact. Depuis leur retour sur scène, les critiques saluent une setlist puissante, un son massif et une connexion intacte avec leur public. Et avec Emily Armstrong désormais au micro, la dynamique a évolué sans trahir l’esprit originel du groupe.

Pour le moment, aucune date de mise en vente des billets n’a été communiquée, mais une chose est sûre : il faudra être ultra-réactif. Les places devraient partir en quelques minutes, comme ce fut déjà le cas pour Paris. Suivez bien les annonces officielles et préparez vos clics !

2026 s’annonce explosive pour les amateurs de rock et de nu metal, et Linkin Park compte bien faire trembler les murs du Groupama Stadium. Alors, prêt·e pour le grand retour du groupe à Lyon ?