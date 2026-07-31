Horockscope

Tom Morello ouvre un nouveau chapitre de sa carrière solo. Le guitariste de Rage Against The Machine a annoncé la sortie de Everyone Gets Everything They Want, un album qui marque son retour à un rock plus direct et s'entoure d'invités prestigieux comme Serj Tankian, Kneecap ou Beartooth. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce projet très attendu.