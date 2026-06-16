John Fogerty a annoncé la sortie prochaine d'un biopic sur sa vie : « C'est un honneur d'avoir un film sur moi. »

Le chanteur de Creedence Clearwater Revival ajoute : « Je sais qu'ils y travaillent, mais je ne peux pas en dire plus. »

Le légendaire John Fogerty s'apprête à voir son incroyable parcours porté sur grand écran. Présent à la cérémonie d'intronisation du Songwriters Hall of Fame à Los Angeles, l'ancien leader de Creedence Clearwater Revival a confirmé qu'un biopic consacré à sa vie était actuellement en préparation.

Visiblement ému par ce projet, le musicien de 81 ans a déclaré :

« C'est un honneur qu'un film soit consacré à ma vie, j'ai hâte. Je sais qu'ils y travaillent, mais c'est tout ce que je peux dire. »

Une vie digne d'un scénario hollywoodien

Il faut dire que le parcours de John Fogerty a tout d'un film. Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, le chanteur est revenu sur une période particulièrement difficile de sa carrière, marquée par ses batailles judiciaires autour des droits de ses chansons et son éloignement temporaire de la scène.

À cette époque, avant de reprendre la route avec son Travellin' Band, composé notamment de ses fils Shane Fogerty et Tyler Fogerty, il avait lancé à ses proches une phrase qui résonne aujourd'hui comme une prophétie :

« Un jour, ils feront un film sur moi, mais je serai trop vieux pour y jouer. »

Le futur long-métrage devrait retracer l'ensemble de son parcours, depuis son enfance à El Cerrito jusqu'à la création de Creedence Clearwater Revival avec son frère Tom Fogerty, Stu Cook et Doug Clifford. Le film reviendra également sur l'incroyable série d'albums qui a marqué l'histoire du rock entre 1968 et 1972.

L'âge d'or de Creedence Clearwater Revival

Impossible d'évoquer la carrière de John Fogerty sans revenir sur l'année 1969, véritable sommet créatif pour Creedence Clearwater Revival. Cette année-là, le groupe publie trois albums devenus incontournables : Bayou Country, Green River et Willy and the Poor Boys, en pleine période du festival de Woodstock.

Ces disques ont largement contribué à faire de CCR l'un des groupes les plus influents de la musique américaine, grâce à des titres devenus intemporels comme Proud Mary, Bad Moon Rising ou encore Fortunate Son.

Timothée Chalamet dans le rôle de John Fogerty ?

Lorsque la question du casting lui a été posée, John Fogerty a d'abord répondu avec humour qu'il aimerait voir Brad Pitt interpréter son personnage.

Mais aujourd'hui, son choix semble avoir changé :

« L'acteur qui a interprété Bob Dylan, quel qu'il soit. »

L'artiste faisait référence à Timothée Chalamet, qui a incarné Bob Dylan dans le biopic A Complete Unknown. Une prestation saluée par le public et la critique, après une préparation particulièrement exigeante.

À propos de son travail sur le rôle de Dylan, l'acteur avait expliqué :

« J'ai consacré 10 000 heures à ces chansons. Je n'ai étudié pour personne d'autre, seulement pour moi-même. »

Même s'il ne se souvenait plus de son nom, John Fogerty a reconnu qu'il serait ravi de voir Timothée Chalamet raconter son histoire à l'écran.

Julie, la femme qui a changé sa vie

Si le film devrait mettre en lumière les succès musicaux du chanteur, il abordera également son histoire personnelle. Pour John Fogerty, le tournant le plus important de son existence reste sa rencontre avec Julie Lebiedzinski, qu'il épouse en 1991.

Le musicien n'a jamais caché l'importance de cette relation dans son équilibre personnel :

« Ma carrière a connu des hauts et des bas, mais depuis que Julie est là, tout est devenu un rêve. »

Une reconnaissance prestigieuse

Lors de son discours d'acceptation au Songwriters Hall of Fame, où il a été intronisé aux côtés de Gene Simmons et Paul Stanley de Kiss, John Fogerty a également tenu à célébrer la puissance universelle de la musique :

« La musique est joie et devrait transmettre le bonheur. Pour les grands auteurs-compositeurs, elle jaillit sans effort et de façon spontanée. Faire partie de ce groupe d'élite d'auteurs-compositeurs et être entouré de personnes qui m'ont inspiré est merveilleux. »

En attendant davantage d'informations sur ce futur biopic, les fans peuvent déjà se réjouir : l'histoire de l'une des plus grandes figures du rock américain s'apprête enfin à rejoindre le grand écran.