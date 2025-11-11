OneRepublic débarque enfin à Lyon : un show explosif prévu le 7 juillet 2026 à la LDLC Arena !

Une seule date. Un lieu XXL. Et un concert déjà annoncé comme l’un des événements musicaux majeurs de l’année.

Une première lyonnaise qui s’annonce électrique

Habitués des grandes scènes parisiennes, les créateurs de Counting Stars, Apologize ou encore I Ain’t Worried vont enfin offrir à leur public lyonnais ce qu’il attendait depuis longtemps : un show made in OneRepublic.

Le groupe américain, mené par le charismatique Ryan Tedder, débarque avec une énergie qu’on ne présente plus. Auteur, producteur et bête de scène, Tedder a collaboré avec les plus grands (Beyoncé, Adele, Maroon 5…) mais c’est bien avec OneRepublic qu’il signe ses plus beaux exploits.

Des tubes planétaires et un succès stratosphérique

Depuis la sortie de leur premier album Dreaming Out Loud en 2007, le groupe enchaîne les succès. Plus de 5 milliards d’écoutes sur Spotify, 3 millions d’abonnés sur Instagram, et une "fanbase" fidèle prête à chanter chaque refrain à pleins poumons.

Avec des mélodies entêtantes, des refrains taillés pour les stades et une mise en scène ultra-visuelle, la tournée 2026 de OneRepublic promet un spectacle total, entre puissance vocale et émotions en technicolor.

Billetterie : il va falloir être rapide

Préparez vos alarmes, car les billets risquent de s’envoler plus vite qu’un refrain de Counting Stars.

Prévente Mastercard : mercredi 12 novembre à 11 h

Prévente Live Nation et Ticketmaster : jeudi 13 novembre à 11 h

Vente générale : vendredi 14 novembre

Côté tarifs, comptez entre 60 et 110 € selon le placement.

Alors, si vous aviez encore besoin d’un signe pour cliquer sur "réserver"... Le voilà !

Stella Martinez