Zak Starkey révèle avoir refusé d'intégrer Oasis juste avant de se faire virer de The Who

Un sens du timing discutable pour le désormais ex-batteur des Who.

La loyauté est une qualité qui se perd, et on comprend facilement pourquoi : il faut voir comment cette qualité est récompensée, notamment dans le milieu de la musique et du rock, un milieu où l'ingratitude est devenue une spécialité. Et ce n'est pas Zak Starkey qui dira le contraire. Le fils de Ringo Starr, légende des Beatles, a poliment refusé l'offre d'Oasis qui lui proposait d'intégrer la tournée de reformation du groupe, pour continuer à travailler avec The Who... avant de se faire virer de son groupe.

Souvenez-vous, c'était un peu le feuilleton de ces dernières semaines : The Who avaient affirmé qu'ils allaient changer de batteur en remerciant Zak Starkey, avant de revenir sur leur décision, puis de finalement la confirmer quelques semaines plus tard. Le fils de Ringo Starr ne fait donc plus partie des effectifs, et c'est dommage, car il venait de refuser une offre d'Oasis pour intégrer le groupe pendant la tournée de reformation, comme il le révèle lors d'une interview pour le Telegraph.

Il explique que s'il a refusé l'offre, c'est parce qu'il était convaincu de tourner avec The Who cette année. Malheureusement, le batteur se retrouve donc sans groupe et c'est bien dommage, car il reste très talentueux. D'ailleurs, il avait déjà participé à plusieurs tournées d'Oasis en remplaçant Alan White, de 2004 à 2008, sur plusieurs dates du groupe avant la séparation. Il s'y serait probablement senti comme un poisson dans l'eau, surtout maintenant que les tensions entre les frères Gallagher sont apaisées.