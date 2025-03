Oasis : on sait qui seront les musiciens qui vont les accompagner pour la tournée

Après la reformation d'Oasis, des têtes bien connues, et de nouveaux arrivants, vont venir se joindre au groupe pour leur tournée.

Plus que quelques mois avant le début de la nouvelle tournée d'Oasis, nommée le "Oasis Live'25 Tour", dont la première date se déroulera le 4 juillet 2025 à Cardiff. Voilà maintenant presque un an que le groupe culte du "brit pop" des années 90 a refait parler de lui, et que les fans attendant avec impatience le lancement de cette tournée de reformation. Une série d'une quarantaine de dates, pour laquelle on connait désormais la liste des musiciens qui vont accompagner les frères Gallagher.

Dans cette liste on retrouve des artistes un peu emblématiques de l'histoire d'Oasis, et des nouveaux venus, presque inconnus du grand public. On aura donc le bassiste Andy Bell, qui a tourné 10 ans avec le groupe, et a même suivi Liam Gallagher dans l'aventure Beady Eye. Gem Archer, autre membre marquant d'Oasis, sera lui aussi présent à la guitare.

Paul "Bonehead" Arthurs, qui était présent dès les premières années du groupe, sera lui aussi de retour (probablement à la guitare) pendant la tournée. Enfin, on aura droit à l'arrivée du batteur Joey Waronker qui accompagnera Oasis pendant toutes leurs dates, lui qui a déjà travaillé avec Roger Waters ou encore R.E.M. Maintenant que les derniers détails sont réglés, on a hâte de retrouver Oasis sur scène !