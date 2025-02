Oasis : 31 ans plus tard, "Whatever" est de retour à la première place des charts

Un retour au top qui s'explique, évidemment, par la récente reformation du groupe.

Alors qu'ils n'ont sorti aucun nouveau morceau depuis 2009, Oasis est le groupe de rock dont on aura le plus parlé pendant la saison 2024/2025. Et ça se comprend parfaitement : la fine équipe de Manchester s'est reformée cette année, en annonçant du même coup une grande tournée qui a occupé une grosse partie de l'actualité rock. Si Liam Gallagher a confirmé qu'il n'y aura probablement pas de nouvel album de leur part, les anciens morceaux du groupe sont du coup à nouveau à la mode. Notamment "Whatever", qui est de retour au sommet des charts britanniques.

Le titre est pourtant sorti en 1994 pour la première fois, pour occuper l'espace entre les deux premiers albums du groupe, "Definitely Maybe" et "(What's the story) Morning Glory". Mais il a récemment été ressorti dans une réédition au format vinyle, et le résultat est sans appel : le morceau se bat actuellement pour la première place du top single avec "Not Like Us" de Kendrick Lamar, qui est pour l'instant premier à 500 unités devant, mais dont la hype devrait s'essouffler.

"Whatever" devrait donc rapidement être de retour au sommet des charts britanniques. Au sujet du morceau, Noel Gallagher a d'ailleurs récemment partagé une anecdote assez drôle, sur le tournage du clip :

J’étais complètement bourré ce jour-là. J’avais passé la nuit dehors. Ce que je porte dans la vidéo… Disons que ce n’est pas le genre de fringues qu’on met sur un tournage. Je me suis réveillé dans un abribus à Maida Vale et je ne savais même pas où avait lieu le tournage. Par chance, quelqu’un du label passait en voiture et m’a récupéré. Ça a donné une bonne vidéo au final !

Pas de doute, c'est bien un clip d'Oasis !