"Hey Jude" : Découvrez l'album oublié des Beatles !

Retour sur cet album méconnu qui a pourtant marqué l’histoire du rock.

Lorsque l’on parle des Beatles, des albums mythiques comme Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ou Abbey Road viennent immédiatement à l’esprit. Pourtant, un disque reste souvent dans l’ombre : Hey Jude, une compilation sortie le 26 février 1970, quelques mois avant la séparation officielle du groupe. Retour sur cet album méconnu qui a pourtant marqué l’histoire du rock.

Un album qui n’en est pas vraiment un

Contrairement aux grands classiques des Beatles, Hey Jude n’est pas un album studio officiel, mais une compilation destinée au marché américain. Conçu par Allen Klein, le manager du groupe à l’époque, il avait pour but de rassembler plusieurs singles qui n’étaient pas encore disponibles sur un album aux États-Unis.

Un choix stratégique qui permettait de capitaliser sur les derniers mois d’existence du groupe. Il faut rappeler qu’en février 1970, les tensions internes étaient à leur paroxysme et que la séparation des Fab Four était imminente.

Une tracklist taillée pour l’histoire

Malgré son statut de compilation, Hey Jude offre un condensé explosif du talent des Beatles. On y retrouve :

Can’t Buy Me Love (1964) I Should Have Known Better (1964) Paperback Writer (1966) Rain (1966) Lady Madonna (1968) Revolution (1968) Hey Jude (1968) Old Brown Shoe (1969) Don’t Let Me Down (1969) The Ballad of John and Yoko (1969)

Des classiques intemporels qui témoignent de l’évolution musicale du groupe, du rock enlevé des débuts (Can’t Buy Me Love) aux expérimentations psychédéliques (Rain) en passant par les sonorités blues-rock (Revolution).

"Hey Jude" : L’hymne universel

Impossible de parler de cet album sans évoquer son titre phare, "Hey Jude". Écrit par Paul McCartney pour réconforter Julian Lennon, le fils de John, après le divorce de ses parents, ce morceau est devenu une véritable hymne universel. Avec ses 7 minutes et 11 secondes, c’est l’un des singles les plus longs jamais sortis à l’époque et pourtant l’un des plus vendus.

Un succès immédiat

Dès sa sortie, Hey Jude rencontre un succès commercial fulgurant, atteignant la 2e place du Billboard 200 et restant dans les charts américains pendant plusieurs semaines. Même s’il n’a jamais vu le jour au Royaume-Uni, il est devenu l’une des compilations les plus populaires du groupe.

L’héritage d’un album oublié

Malgré son absence dans la discographie officielle des Beatles, Hey Jude demeure un témoignage précieux de l’ultime période du groupe. Il capture l’essence des Fab Four, entre révolte (Revolution), nostalgie (The Ballad of John and Yoko) et mélodies immortelles (Hey Jude).

Un disque à (re)découvrir d’urgence pour tous les amoureux du rock et des Beatles !