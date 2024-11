4 anecdotes insolites sur le charismatique Freddy Mercury

Connu pour sa voix légendaire et son amour de la fête, venez découvrir des histoires étonnantes sur celui qui a chamboulé l'histoire du rock

Le 24 novembre 1991, le leader emblématique du groupe Queen Freddy Mercury rendait son dernier souffle, emporté par le SIDA. Un fait tragique quand on sait que le chanteur, alors âgé de 45 ans, venait tout juste de révéler aux yeux du monde entier sa maladie, la veille de son décès. Un symbole fort de la communauté LGBT qui, grâce à sa voix puissante et ses morceaux devenus des tubes incontournables de la planète rock, a complètement révolutionné le monde de la musique. Alors en hommage à l'artiste, Virgin Radio revient sur les 4 anecdotes les plus insolites sur le musicien.

Freddie, l'ami des bêtes

Ce n'est un secret pour personne : Freddie Mercury était un grand amoureux des chats. Et quand on vous dit amoureux, c'est qu'il ne se contentait pas de collectionner des figures à leur effigie ou de les caresser dès qu'il croisait un félin dans la rue : le chanteur en possédait plusieurs, dont il était particulièrement proche, et qu'il aimait appeler dès qu'il partait en tournée à l'autre bout du monde.

Une passion dévorante que le dernier partenaire romantique de Freddie Mercury, Jim Hutton, a vécu en emménageant avec lui dans le manoir Garden Lodge. Une expérience qu'il raconte dans son livre Mercury & Me, alors qu'il cohabitait avec la rockstar, mais aussi ses 6 chats : Oscar, Tiffany, Goliath, Miko, Romeo et Delilah.

"Freddie a traité les chats comme ses propres enfants. (...) Il était très proche d'eux, et si l’un d’eux venait à être blessé quand Freddie était parti, le ciel lui tombait sur la tête. Pendant la journée, les chats couraient dans la maison et sur le terrain, et la nuit, l’un d’entre nous les rassemblait et les amenait à l’intérieur." - Jim Hutton

D'ailleurs, en parlant de Delilah, ce prénom ne vous rappelle pas un morceau du même nom chanté par Queen en 1991 ? Hé bien c'est loin d'être un hasard : cette chanson était un hommage Delilah, une petite chatte écaille de tortue dont le chanteur était particulièrement proche. Plus tard, le batteur et compositeur du groupe Roger Taylor a confié qu'il n'était pas particulièrement fan du titre mais qu'il a accepté de le mettre dans l'album uniquement pour ne pas faire de peine à Freddie, dont l'état de santé se dégradait petit à petit...

Plus de dents que le commun des mortels

Un détail qui peut paraître anodin, et pourtant : Freddie Mercury possédait plus de dents que le commun des mortels ! Au total, il possédait quatre dents supplémentaires, des incisives, qui poussaient ses dents vers l'avant de sa bouche. Si ce détail physique était le plus gros complexe du chanteur, Freddie s'est toujours refusé à passer sur une table d'opération, trop effrayé à l'idée que cela puisse changer sa tessiture vocale.

Une malformation qui aurait pu avoir des conséquences sur la voix du chanteur. En effet, le fait d'avoir des dents supplémentaires et une surpraclusion - c'est à dire que la mâchoire supérieure s'avère bien plus large par rapport à la mâchoire inférieure - aurait pu offrir une meilleure résonance dans la cavité buccale de Freddie, lui permettant ainsi de développer une voix plus robuste et pleine.

Que ce soit une légende ou un fait avéré, une chose est sûre : les dents de Freddie Mercury ont bien profité à un autre groupe britannique. En effet, en décembre 1976, Queen devait être l'invité de l'émission Today de Bill Grundy, mais ces derniers ont du annuler en dernière minute à cause d'un violent mal de dent de Freddie, qui a du aller d'urgence chez le dentiste. A la place, un groupe de punk émergent est appelé pour les remplacer : les Sex Pistols. Leur apparition très remarquée, entre jurons, vannes bien salaces et sans doute un peu d'ivresse, a permis au groupe d'exploser sur la scène musicale après ce jour là.

Sortir dans un bar gay avec Lady Diana : check !

Si Freddie Mercury fréquentait beaucoup de beau monde dans sa jeunesse, comme ses amis Elton John et Rod Stewart, avec qui il aimait organiser des fêtes scandaleuses, il avait une amie qui détonait un peu dans cet univers très éxubérant : la princesse Lady Diana Spencer, alors princesse de Galles et épouse du Prince Charles. Une complicité évidente les unissait, mais difficile d'assumer cette amitié au grand jour quand les médias britanniques étaient constamment sur les côtes de la princesse. Mais Mercury avait de la suite dans les idées, et comptait bien offrir une nuit de folie à a complice.

C'est la comédienne Cleo Rocos qui a raconté l'anecdote en 2013, expliquant que Diana et Freddie avaient passé l'après-midi chez l'acteur anglais Kenny Everett, à boire du "champagne devant les rediffusions des Golden Girls avec le son coupé, tout en improvisant le dialogue avec une histoire hautement plus nauséabonde". En fin de soirée, la princesse a voulu connaître la suite du programme, le chanteur lui a expliqué qu'il comptait sortir à la Royal Vauxhall Tavern, l'un des lieux gays les plus emblématiques de la ville, Diana s'est montrée très enthousiate, malgré le côté très "ripoux" du lieu.

"Nous spéculions sur le titre de presse si Lady Di était prise dans une bagarre de bar gay. Mais Diana était en pleine forme. Freddie lui a dit : « Vas-y, laisse la jeune fille en toi s’amuser. »" - Cleo Rocos

Trouver l'inspiration dans une baignoire

Parfois, l'inspiration vient quand on s'y attend le moins. Et quand on aime composer des chansons, il faut savoir saisir cette opportunité, quoi qu'il en coûte.

En juin 1979, Freddie Mercury se trouve à Munich en Allemagne, dans un hôtel particulier où il est censé travailler sur un nouvel album, le futur opus The Game. Alors qu'il venait tout juste de se faire couler un bain moussant dans lequel il comptait se détendre, Freddie Mercury a été pris d'un sursaut d'inspiration. Il eut l'idée d'un air rockabilly, assez ironique, qui lui faisait penser à Elvis Presley, un artiste qu'il appréciait beaucoup et qui venait tout juste de mourir. Freddie Mercury appela son assistant personnel, qui lui amena une guitare acoustique. Vêtu d'une simple serviette autour du corps, Freddie jouera les premiers accords d'une chanson, qui allait devenir un hit numéro 1 aux Etats-Unis, "Crazy Little Thing Called Love".