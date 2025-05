Green Day dévoile le clip de "One Eyed Bastard" pour la sortie de leur réédition de "Saviors"

Le groupe continue de surfer sur le succès de leur dernier album en date.

Plus de 35 ans de carrière, mais le groupe Green Day est toujours très en forme et reste assez productif, pour le plus grand plaisir de leurs nombreux fans. Au tout début de l'année 2024, ils dévoilaient leur quatorzième album studio, intitulé "Saviors", qui a plutôt bien marché avec un disque de platine décroché aux USA notamment. Et le 23 mai 2025, un an et demi plus tard, le groupe a décidé de sortir une réédition pour leur dernier album ! Une réédition sortie à la fin de la semaine dernière, qu'ils ont fêté avec un nouveau clip, "One Eyed Bastard".

Une réédition qui prend la forme d'une "version deluxe" de "Saviors", avec 5 morceaux complétement nouveaux, dont le fameux "Smash It Like Belushi" dont on vous parlait déjà il y a quelques semaines, mais aussi deux versions acoustiques de "Suzie Chapstick" et "Father to a Son". Pour fêter cette sortie, Green Day a donc publié en même temps leur nouveau clip, celui de "One Eyed Bastard". Un morceau hyper énergique, avec un riff court, mais puissant, et des sonorités qui tendent vers le punk rock, voire le hard rock.

Bref, un registre dans lequel Green Day excelle ! Pour la vidéo, on part sur quelque chose d'un peu déjanté, qui colle donc bien à l'image du groupe, avec un véritable kidnapping, et une victime qui termine enterrée jusqu'au cou, vivante. Derrière les masques des ravisseurs se cachent 3 enfants, ce qui semble vouloir passer un message, même si on est pas sûrs du sens de tout ça. On vous laisse vous faire votre propre idée !