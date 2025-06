Découvrez la partie insolite de son corps qu'Ozzy Osbourne est prêt à vendre pour 450 dollars !

On n'en attendait pas moins de la rockstar légendaire...

Ozzy Osbourne : à jamais éternel grâce au clonage

Quand on pense à un artiste très rock'n roll, nombreux sont ceux qui pensent à Ozzy Osbourne, chanteur charismatique des Black Sabbath. Qu'il croque dans une chauve-souris en plein concert, ou qu'il soit choisi comme ambassadeur pour accueillir les extraterrestres, le musicien de 76 ans ne nous déçoit jamais. Et si ce dernier s'apprête à faire ses grands adieux sur scène, aux côtés de ses petits camarades Black Sabbath au Villa Park de Birmingham le 5 juillet prochain, on préfère vous rassurer tout de suite : Ozzy Obsourne nous surprendra toujours.

En effet, en amont de ce concert qui s'annonce déjà mythique, la marque d'eau Liquid Death - oui oui, on parle bien d'eau minérale - s'est lancé un défi fou : proposer une série très très limitée avec une dizaine de cannettes, qui renfermeraient... l'ADN d'Ozzy ! Oui, vous avez bien lu : baptisée Infinite Ozy, ces 10 cannettes ont chacune été bues par le musicien, avant d'être finalement scellées dans un contenant de qualité laboratoire, solution idéale pour conserver efficacement l'ADN du Prince des Ténèbres.

D'ailleurs, la communication autour de ce projet va encore plus loin : la marque elle-même joue sur le fait que quand la technologie et la législation le permettront, les apprentis scientifiques et amoureux d'expériences folles seront capables de cloner Ozzy Osbourne ! Fidèle à son humour légendaire, le chanteur a renchéri sur le sujet avec une phrase digne de ses meilleures punchlines :

“Clonez-moi, bande de salauds.” - Ozzy Osbourne

Mais si vous rêvez de vous lancer dans le clonage de célébrités, il va falloir lâcher un petit billet : les 10 cannettes sont vendues au prix de 450 dollars, soit environ 390€. Une belle action marketing, à quelques jours du concert, qui va à jamais marquer l’histoire du rock et du heavy metal.