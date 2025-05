Green Day : 21st Century Breakdown, l'album de la maturité du groupe !

Un album qui aura marqué l'histoire des années 2000

Après le triomphe d’American Idiot en 2004, Green Day se retrouve dans une position inédite. Comme le résume Billie Joe Armstrong : « Nous n’étions plus une bande de parias ». Dix ans plus tôt, avec Dookie, écoulé à 20 millions d'exemplaires, le trio de Berkeley imposait son chaos pop punk, à la fois ironique, irrévérencieux et furieusement juvénile, dans le paysage musical américain.

Mais en 2004, Green Day n’est plus un groupe d’adolescents en colère. American Idiot, album concept ouvertement critique de la société américaine et de la politique de George W. Bush, les propulse dans une nouvelle sphère. « Nous étions comme un boxeur devenu champion du monde. Il fallait rester en forme, sinon ils nous auraient descendus », confie Billie Joe Armstrong.

La solution ? Attendre. Prendre le temps de ne pas se répéter. Résultat : il faudra cinq ans avant la sortie du successeur. 21st Century Breakdown voit le jour le 15 mai 2009, marquant le plus long intervalle entre deux albums de Green Day.

Entre-temps, Billie Joe Armstrong voyage en France et au Mexique, revient aux États-Unis pour soutenir les victimes de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, et retrouve ses comparses Mike Dirnt et Trè Cool pour une reprise caritative de The Saints Are Coming avec U2.

En octobre 2007, le groupe annonce avoir « au moins 45 chansons prêtes », mais se laisse aller à une parenthèse garage rock avec Foxboro Hot Tubs (Stop, Drop and Roll!) et quelques concerts dans des clubs californiens avec Pinhead Gunpowder. « On s'est bien amusés, et on a pensé qu'on allait transférer cette énergie en studio », déclare Mike Dirnt.

Pour l'enregistrement, Green Day fait appel à Butch Vig, légendaire producteur de Nevermind de Nirvana et batteur de Garbage. Ils s’installent dans quatre studios différents en Californie. Armstrong, perfectionniste et mystérieux, cache ses textes à ses collègues, remixant même sa voix sur les démos pour que les paroles restent incompréhensibles.

Ce n’est qu’un an plus tard, lors de l'enregistrement final, que Trè Cool et Mike Dirnt découvrent le vrai propos de l’album. En 69 minutes et 18 chansons, réparties en trois actes (Héros et Cons, Charlatans et Saints, Horseshoes et Handgrenades), 21st Century Breakdown explore des thèmes lourds et personnels : les conséquences politiques de l’ouragan Katrina, la relation de Billie Joe avec sa femme Adrienne, les injustices sociales, et sa jeunesse marginale, cristallisée dans l'ouverture fulgurante de l’album : « Born under Nixon, raised in hell ».

« C’est un conte musical », explique Billie Joe. « Il monte et descend comme la marée, passant de la mélancolie à cette rage exaltée qu'on ressent en conduisant avec la musique à fond et en jetant des bouteilles par la fenêtre. »

Le label hésite à sortir un nouvel album conceptuel, mais le groupe insiste. Leur pari est gagné : 21st Century Breakdown devient numéro 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni, offre à Green Day un deuxième Grammy Award et les embarque dans une tournée mondiale triomphale. À Londres, ils marquent leur histoire : « Nous avons joué le plus grand concert de notre putain de carrière au stade de Wembley », s’enthousiasme Billie Joe Armstrong.

Trois titres incontournables à écouter

Si vous ne deviez retenir que trois morceaux pour découvrir (ou redécouvrir) 21st Century Breakdown, ce seraient ceux-là :

Know Your Enemy : un hymne punk explosif et martial, au refrain fédérateur, qui agit comme un appel à la révolte. Simple, efficace, brut.

21 Guns : une ballade puissante et émotionnelle, où le groupe explore avec intensité les doutes personnels et les désillusions politiques. Un sommet d’émotion porté par une mélodie désarmante.

21st Century Breakdown : le titre éponyme, rapide et percutant, qui pose le décor de tout l’album : un cri générationnel, entre autobiographie et constat social, dans un tourbillon de guitares incisives.

Avec 21st Century Breakdown, Green Day signe un album dense, ambitieux, politique et introspectif, affirmant définitivement sa maturité musicale. Loin d’un simple retour, c’est une déclaration d’artistes complets, refusant de se contenter d’un statut de vétérans : prêts à briser les codes, encore et toujours.