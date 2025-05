Fear of the Dark : l’album charnière d’Iron Maiden

Il y a 33 ans jour pour jour, Iron Maiden sortait Fear of the Dark, un album à part dans sa discographie.

11 mai 1992. Il y a 33 ans jour pour jour, Iron Maiden sortait Fear of the Dark, un album à part dans sa discographie. Le mur de Berlin était tombé, la guerre du Golfe venait de marquer les esprits, et dans l’univers du heavy metal, l’air devenait plus lourd. Grunge, alt-rock, thrash : les icônes des années 80 devaient se réinventer. C’est dans ce climat d’incertitude que la Vierge de Fer livre son neuvième album studio, véritable instantané d’une époque en transition — pour le groupe comme pour le monde.

Le chant du cygne… avant la renaissance

Fear of the Dark, c’est le dernier album avec Bruce Dickinson avant son départ en 1993. Une page se tourne, et ça s’entend. Il y a dans sa voix une tension, une rage contenue, comme s’il savait déjà qu’il fallait laisser une empreinte indélébile avant de tirer sa révérence temporaire. Il ne reviendra qu’en 1999, aux côtés d’Adrian Smith, pour écrire le deuxième âge d’or du groupe.

Ce disque marque aussi la confirmation de Janick Gers à la guitare, venu remplacer Adrian Smith. Résultat : des riffs plus bruts, des solos plus chaotiques, une énergie parfois désorganisée mais toujours électrique.

Entre classiques et tentatives

Dès l’ouverture, "Be Quick or Be Dead" explose avec une vitesse et une agressivité quasi-thrash. Maiden montre les crocs, comme pour dire qu’ils sont toujours dans la course.



Mais c’est surtout "Fear of the Dark", le morceau-titre, qui entre dans la légende. Cette montée en puissance, cette ambiance nocturne, ce refrain repris en chœur par des stades entiers… Iron Maiden signe ici l’un de ses plus grands hymnes, éternel en live, frissons garantis à chaque note.

Entre les deux, l’album balance entre expérimentations plus sombres ("Afraid to Shoot Strangers", critique acerbe des conflits modernes), ballades mélancoliques ("Wasting Love"), et morceaux plus traditionnels ("The Fugitive", "Judas Be My Guide"), dans un patchwork inégal mais audacieux.

Un album culte… mais pas sacré

À sa sortie, Fear of the Dark divise. Les puristes regrettent la fougue pure des années 80. D’autres saluent la prise de risque et la capacité du groupe à ne pas se répéter. Avec le recul, l’album apparaît comme une charnière essentielle, celle qui relie l’âge d’or du Maiden des eighties à sa renaissance des années 2000.

En somme, Fear of the Dark, c’est l’album de l’ombre et de la lumière. Même dans la nuit, Iron Maiden reste immortel.