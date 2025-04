Marilyn Manson étonne avec sa reprise de "In The Air Tonight", de Phil Collins

Il faut dire que les univers des deux artistes sont plutôt éloignés !

Marilyn Manson semble être plutôt en grande forme, lui qui vient pourtant à peine de sortir d'une sombre histoire d'agression sexuelle à la fin de laquelle il a été blanchi, faute de preuves suffisantes pour une condamnation. Le voilà donc de retour au travail, lui qui a fêté ses 56 ans au mois de janvier, mais qui est visiblement toujours aussi inspiré. Cette semaine, il refait parler de lui, pour de la musique cette fois, avec la reprise d'un tube de Phil Collins : "In The Air Tonight".

On l'a bien vu depuis le début de la carrière de Marilyn Manson : sa spécialité, c'est de revisiter des standards de la pop, notamment celle des années 80, à la sauce metal assez hardcore. Cette fois, c'est donc au tour du tube classique de Phil Collins d'être revisité, dans une version qui reste malgré tout assez fidèle à l'originale, qui contient elle aussi un aspect assez oppressant ou plutôt inquiétant, surtout au début du morceau.

Cependant, le morceau de Marilyn Manson est beaucoup plus sombre et plus flippant, avec des basses saturées très présentes, et un côté hyper torturé qui colle bien au personnage. Le morceau n'aura sans doute pas le même impact que sa reprise de "Sweet Dreams", mais ça marque en tout cas le retour du chanteur avec une recette qui avait fait son succès dans les années 2000, avec ces reprises de tubes pop un peu provocantes.

Vous risquez de l'entendre sur scène si vous allez voir Marilyn Manson lors de ses 3 concerts en France prévus en novembre 2025 !