Marilyn Manson de retour en France pour trois concerts exceptionnels

Le rockeur va enchaîner les Zéniths !

Le rockeur mythique peut enfin respirer ! En effet, à 56 ans, la légende du métal vient de fêter ses 4 ans de sobriété. Et surtout, il était en procès pour agressions sexuelles et violences domestiques depuis 2021, l'enquête a été close faute de preuve. C'est donc sans suite judiciaire que Marilyn Manson peut se reconcentrer sur la musique, et il compte faire les choses en grand.

En effet, l'interprète de "Sweet Dreams" vient d'annoncer ce mardi 1er avril (non non ce n'est pas un poisson d'avril), une tournée mondiale ! Une annonce qui fait l'effet d'une bombe pour les fans de metal, impatients de retrouver sur scène l'artiste qui a marqué plusieurs générations avec ses performances provocantes et son univers sombre.

Et cerise sur le gâteau, Marilyn Manson sera de passage en France pour trois dates exceptionnelles.

C'est donc au Zénith de Nantes le 9 novembre 2025, au Zénith de Paris le 11 novembre 2025, et au Summum de Grenoble le 23 novembre 2025 que les fans auront la chance de voir performer le rockeur de 56 ans. Ces concerts promettent un spectacle intense, entre performances visuelles grandioses, mises en scène théâtrales et une setlist qui fera la part belle à ses plus grands titres, de "The Beautiful People" à "This Is the New Shit", en passant par "Disposable Teens".

Et il faudra faire vite pour réserver vos places ! Car les billets seront en vente dès vendredi 4 avril à 10h, donc soyez à l'affût ! Les places risquent de s'arracher en quelques minutes, tant la demande est forte après plusieurs années d'absence sur la scène internationale.

Après des années marquées par la controverse et l'incertitude, Marilyn Manson semble bien décidé à renouer avec son public et à prouver qu'il est toujours l'une des figures les plus emblématiques du rock indus. Une tournée qui pourrait bien marquer un nouveau chapitre dans la carrière de cet artiste aussi controversé qu'incontournable.