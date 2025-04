Le batteur iconique du groupe Blondie, Clem Burke, s'est éteint à l'âge de 70 ans

C'est une bien triste nouvelle qui nous attendait sur le compte Instagram officiel de Blondie ce lundi 7 avril. Leur batteur emblématique, qui a aussi collaboré avec les Ramones, Iggy Pop ou encore Bob Dylan, Clem Burke, s'est éteint à l'âge de 70 ans, se battant jusqu'à son dernier souffle contre un cancer. Ses anciens complices se sont empressés de lui rendre hommage, dans un post bouleversant.

"Clem n'était pas qu'un batteur, il était le battement de cœur de Blondie. Son talent, son énergie et sa passion pour la musique étaient inégalés, et ses contributions à notre son et à notre succès sont incommensurables. Au-delà de sa musique, Clem était une source d'inspiration sur scène et en dehors de la scène." - Post Instagram Blondie (traduction)