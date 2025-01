Blondie : un nouvel album annoncé après 8 ans d'absence

Le groupe s'apprête à faire son grand retour !

Après huit ans d'absence, le groupe Blondie s'apprête à faire son grand retour sur la scène musicale. Le groupe new-yorkais, qui a marqué l'histoire du rock et de la new wave, annonce la sortie d'un nouvel album pour 2025.

Blondie, formé en 1974, s'est rapidement imposé comme un pilier de la scène punk underground de New York. Le groupe a su conquérir un public international grâce à son mélange unique de pop, punk, new wave et disco. Avec plus de 40 millions d'albums vendus dans le monde, Blondie reste une figure emblématique de la musique des années 80 : "Heart of Glass" (1978), "Call Me" (1980), "Rapture", "The Tide Is High"... autant de titres marquants.

Le guitariste et cofondateur du groupe, Chris Stein, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux en partageant une photo en noir et blanc de la chanteuse Debbie Harry en studio.

Le prochain album de Blondie sera produit par John Congleton, connu pour son travail avec des artistes de renom tels que Lana Del Rey, Gossip, Franz Ferdinand et Phoebe Bridgers. Les fans espèrent que la sortie de ce 12ᵉ album studio sera suivie d'une tournée internationale. Le dernier concert de Blondie en France remonte à juin 2017, à l'Olympia de Paris.