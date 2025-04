Muse : Après la colère des fans, le groupe décide de décaler son concert à Istanbul

Les fans ont été entendus !

Un groupe qui est à l'écoute de ses fans, c'est la preuve d'un groupe engagé ! Et c'est le cas de Muse ! Alors qu'ils seront de passage en France pour le Hellfest 2025, Muse a annoncé gâter ses fans en ajoutant une date en Turquie, et plus précisément à Istanbul le 11 juin prochain. Cependant, l'ouverture de la billetterie, prévue pour ce mercredi 2 avril, a été annulée.

Une polémique autour du promoteur DBL Entertainment

La cause ? L'implication du promoteur de l'événement DBL Entertainment. Son dirigeant est sous le feu des critiques pour ses remarques concernant les manifestations liées à Imamoglu, ainsi que pour sa proximité présumée avec le gouvernement Erdogan. Face à cette controverse, les fans turcs du groupe ont rapidement manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux, appelant au boycott de l'événement.

Une décision forte et respectueuse

Face à cette grogne, Muse a réagi sans tarder. Le groupe a pris la parole sur X/Twitter ce 2 avril et a annoncé le report de son concert à 2026, excluant DBL Entertainment de l'organisation :

"Après avoir mûrement réfléchi et écouté les réactions de nos fans, tout en respectant pleinement leurs préoccupations, notre concert à Istanbul sera désormais reporté à 2026 afin que nous puissions garantir que DBL Entertainment ne sera pas impliqué."

Le groupe a tenu à remercier ses fans pour leur soutien indéfectible et leur a donné rendez-vous l'année prochaine :

"Merci pour votre soutien continu, c’est tellement important pour nous. Rendez-vous en 2026 !"

Une décision saluée par la communauté, qui voit en Muse un groupe attentif aux attentes et aux valeurs de son public. Un bel exemple d'engagement !