"Up From The Bottom" : le nouveau single de Linkin Park

Le 28 mars prochain.

Linkin Park déjà de retour ? Le groupe s'apprêterait à dévoiler un nouveau single intitulé "Up From The Bottom" le 28 mars prochain. L’information a été officiellement confirmée par le groupe.

La nouvelle a d'abord été dite sur les réseaux sociaux, notamment Reddit, où des discussions animées ont eu lieu autour d'un leak datant du 13 mars. Cette fuite a rapidement été crédible avec l'ajout des paroles de la chanson sur le site Genius. On savait que le groupe était déjà de retour en studio. Mike Shinoda l’avait déjà évoqué ces dernières semaines.

Après le succès de "From Zero", la sortie de "Up From The Bottom" pourrait bien être le prélude à un nouvel album.

Le groupe est actuellement en pleine tournée mondiale, le "From Zero Tour", qui se poursuivra en 2025 avec plusieurs dates européennes très attendues. Parmi les concerts à venir, on peut noter le 20 juin à Bernexpo, Berne, en Suisse, le 3 juillet au Rock Werchter Festival de Werchter, en Belgique, et le 11 juillet au Stade de France.

Up from the bottom pic.twitter.com/uUlL2lacMQ — LINKIN PARK (@linkinpark) March 14, 2025