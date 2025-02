Indochine fait vivre un moment inoubliable à un jeune fan !

Un concert que Benjamin Stock n'est pas prêt d'oublier...

Le concert d'une vie : le souvenir impérissable de Benjamin Stock

Il y a des concerts qui restent gravés à jamais dans notre mémoire, et pour Benjamin Stock, le concert d'Indochine du vendredi 21 février d'Amnéville va longtemps hanter son esprit ! En effet, ce jeune garçon, passionné de musique et de batterie, partage depuis quelques années des "cover", des reprises de chansons, notamment des titres d'Indochine. Très actif sur la plateforme, l'adolescence a eu la chance d'être repéré par... Nicola Sirkis en personne. Oui oui, vous avez bien lu : le leader d'Indochine a toujours soutenu Benjamin, et en a même profité pour l'inviter sur scène pour remplacer le batteur le temps d'un titre, "Song for a Dream", un morceau au titre plus qu'équivoque !

Face à la scène, c'est un Nicola Sirkis tout souriant qui annonce la venue de Benjamin sur scène.

"Ce soir, c'est un peu spécial car on va accueillir un jeune garçon de Lorraine qui joue de la batterie. Il a commencé quand il avait cinq ans. On l'a repéré sur Instagram puisqu'il nous a envoyé des morceaux et ça grimpe" - Nicola Sirkis

"Un rêve devenu réalité" : quand un jeune homme rencontre une de ses idoles

Depuis, l'adolescent vit sur son petit nuage. Ovationné par tous les spectateurs de la salle, Benjamin en a profité pour partager un touchant message sur ses réseaux sociaux, exprimant toute sa gratitude.

"Merci beaucoup à tout le monde. C’est une chance incroyable d’avoir pu monter sur scène avec vous, ce moment restera à jamais gravé dans mon coeur. Un rêve devenu réalité" - Benjamin Stock