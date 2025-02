Quel est l'artiste rock qui a le plus dominé la place de numéro 1 dans le Billboard 200 ?

Un indice se cache peut-être dans le visuel de cet article...

Quand la Beatle Mania frappe et s'installe (durablement) au sommet des charts !

Dans une industrie musicale où la concurrence est rude, et où le rap rafle toutes les premières places dans les charts, le rock a de plus en plus de mal à trouver sa place. Heureusement, le magazine Billboard compte donner de l'espoir aux rockeurs en dévoilant la liste des artistes qui ont passé le plus de semaines en numéro un du Billboard 200, classement hebdomadaire des 200 meilleures ventes d'albums aux Etats-Unis. Et bonne nouvelle : les rockeurs sont bel et bien au rendez-vous !

D'ailleurs, c'est même un groupe de rock qui rafle la première place de ce classement : les Beatles ! En effet, le groupe anglais est resté pas moins de 132 semaines en tête du classement : ils y sont rentrés la semaine du 15 février 1964, et leur album qui a tenu le plus longtemps n'est autre que Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, avec 15 semaines consécutives en 1967.

Le rock a du mal à se hisser dans le classement du Billboard

Après les Beatles, d'autres rockeurs ont laissé leur empreinte dans l'histoire du Billboard 200, comme Elvis Presley, qui est resté 67 semaines au sommet, et son album le plus longtemps classé était la bande originale du film Hawaii (1961), mais aussi Elton John (39 semaines en tête du classement), suivi juste après des Rolling Stones et de Fleetwood Mac, avec 38 semaines dans le classement, The Monkees avec 37 semaines, Prince avec 35 semaines et The Eagles avec 30 semaines.

Mais alors, où sont Queen, Metallica ou encore les Pink Floyd, des groupes de rock et de métal qui ont cartonné et qui réussi à dominer les classement pendant de très longs moments ? Malheureusement, rester plus de 30 semaines au sommet des charts est un phénomène rare, qui peu d'élus arrivent à obtenir... Mais ce classement nous rappelle que certains artistes restent intemporels, et leur héritage continue de rayonner dans l'industrie musicale.