Le guitariste Karl Cochran (Kiss, Joe Lynn Turner), s'éteint tragiquement

Le monde du rock est encore en deuil en 2025. Récemment, nous avons appris les disparitions de Paul Di'Anno, l'ancien chanteur d'Iron Maiden, de Bob Bryar, ex-batteur de My Chemical Romance, décédé à 44 ans, et de Rick Buckler, ancien batteur du groupe The Jam. Aujourd’hui, une autre figure du rock nous quitte.

Le guitariste et chanteur Karl Cochran, connu pour sa collaboration avec Kiss dans les années 90 ainsi qu’avec Joe Lynn Turner, est mort à 61 ans dans un accident de voiture. Le drame s'est produit alors que sa mère, âgée de 90 ans, était au volant. Leur véhicule a percuté un arbre, et malgré les secours, le musicien a succombé à ses blessures.

Ce n'était pas la première épreuve pour Karl Cochran, qui avait déjà connu de sérieux problèmes de santé en 2014, après avoir été victime d’un AVC.

Suite à l'annonce de son décès, de nombreux hommages ont afflué, notamment de la part du groupe légendaire Kiss, qui a partagé un message poignant sur les réseaux sociaux :

"Notre cher ami Karl Cochran a été tué dans un accident de voiture le 19 février. Karl était un chanteur et guitariste extraordinaire qui a souffert d'une attaque massive mais n'a jamais cessé de se battre pour revenir à la vie. Il était aimé par nos fans du monde entier lors de ses apparitions et était une source d'inspiration constante en tant qu'invité lors de nos KISS Kruises. Nous présentons nos sincères condoléances à Geri et à sa famille."